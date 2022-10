Com saltos e piruetas, atletas de Parkour apagam as luzes de Paris

Em busca de economizar energia, grupos de jovens atletas que praticam Parkour – esporte que consiste em correr, escalar e pular obstáculos urbanos – têm circulado pelas grandes cidades da França e apagado letreiros de lojas à noite. As operações chamadas Lights Off acontecem há dois anos, mas tornaram-se ainda mais populares nos últimos meses, pois o país tem se esforçado em conservar energia para lidar com a falta do fornecimento de gás da Rússia para a Europa.

Ironicamente, Paris, conhecida como a Cidade das Luzes, tem sido o alvo favorito dos aventureiros. Mesmo que mais de uma década atrás a prefeitura da capital tenha emitido ordens que exigem que lojas desliguem todos os sinais e vitrines da 1h às 6h, a medida tem sido amplamente ignorada e não há muitas consequências para quem a desobedece.

Um grupo que tem ficado famoso pela ação na capital francesa tem sido o On The Spot. O grupo apelidou a técnica comumente usada para atingir os interruptores de “passe-muraille”, ou “corrida na parede”, que consiste em pular uma parede empurrando-a com um pé para se impulsionar para cima. Mas, às vezes, para chegar aos interruptores, os atletas escalam portas e sacadas.

https://www.instagram.com/reel/ChprOt8Dv0K/?utm_source=ig_web_copy_link

Para apagar as luzes, os saltitantes procuram pequenos interruptores de emergência instalados a cerca de 3 a 4 metros de altura do lado de fora das lojas. Na maioria dos casos, os esportistas conseguem apenas apagar o letreiro das lojas, pois os interruptores controlam apenas a energia externa do comércio.

A comunidade tem uma boa relação com os policiais que encontraram durante as rondas, sempre aprovaram a iniciativa, segundo depoimento dos membros ao jornal americano The New York Times. Eles também têm o apoio da Câmara Municipal.

O local ideal para a atividade tem sido o Triângulo de Ouro da capital, conhecido por abrigar as três avenidas mais famosas de Paris: Avenue des Champs-Elysées, Avenue Montaigne e Avenue George V. A zona é famosa pelas lojas de luxo, onde muitas vitrines permanecem brilhantes durante a madrugada.

Como parte de um plano para reduzir o uso de energia em 10% neste inverno, as autoridades de Paris recentemente começaram a desligar as luzes ornamentais que enfeitam os monumentos mais cedo do que o habitual, inclusive a Torre Eiffel.

A medida se dá em meio às preocupações em toda Europa com o consumo de energia e o armazenamento de gás para se preparar para o inverno. Com a guerra na Ucrânia, os preços dispararam e o monopólio estatal de gás russo Gazprom interrompeu a principal linha de gás para a Europa até que sanções contra a Rússia sejam derrubadas.

O governo também publicou um decreto neste mês que padroniza as regras de apagamento de luzes para letreiros publicitários iluminados em toda a França. Eles agora precisam ser desligados da 1h às 6h e uma violação é punível com uma multa de 1.500 euros, equivalente a cerca de 7.800 reais.

Cidades menores em toda a França também devem cumprir decretos de desligamento de luzes emitidos pelo governo semelhantes ao da capital, regras que, segundo as autoridades, poderiam economizar eletricidade suficiente para abastecer 750.000 residências todos os anos.

