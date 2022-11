Com ‘muitos convites’, Lula deve encontrar Biden já neste ano, diz Haddad

Cotado para o Ministério da Fazenda, Fernando Haddad afirmou nesta quarta-feira, 30, que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve se encontrar ainda neste ano com o presidente dos americano, Joe Biden, durante uma viagem aos Estados Unidos.

De acordo com o ex-prefeito de São Paulo, Lula recebe “muitos convites de grandes potências” e pode viajar também à Argentina ainda em 2022.

“Há muitos convites de grandes potências para encontrá-lo ou, se não for possível, conversar virtualmente. Acho que o presidente vai concluir o ano tendo conversado com as grandes potências do mundo”, disse Haddad. “O presidente deve se reunir com o presidente Biden ainda antes da posse nos Estados Unidos”.

O encontro seguiria uma reunião entre o petista, membros de seu círculo próximo e o conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan, que chega ao Brasil na próxima segunda-feira, 5. O enviado de Biden, que chega em meio a dificuldades entre a atual e a futura gestão na área da Defesa, também encontrará autoridades do governo de Jair Bolsonaro.