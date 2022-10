Presidente da Argentina vem a São Paulo para encontrar Lula após vitória

Atualizado em 31 out 2022, 12h56 - Publicado em 31 out 2022, 12h12

Por Da Redação Atualizado em 31 out 2022, 12h56 - Publicado em 31 out 2022, 12h12

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, vem a São Paulo nesta segunda-feira, 31, para um encontro com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os dois devem almoçar juntos em um dos hotéis que a equipe do petista utilizou durante a campanha eleitoral, na região da Avenida Paulista.

Mais cedo, a agência de notícias argentina oficial Télam, a partir de fontes oficiais, havia anunciado o encontro dos dois líderes. Segundo elas, o encontro deve ocorrer no Hotel Intercontinental, nos Jardins.

+ A mensagem do argentino Alberto Fernández para a vitória de Lula

Na noite de domingo, Fernández se manifestou oficialmente após a vitória de Lula. Em entrevista a veículos locais, ele chegou a dizer que o resultado será positivo à região. Durante a madrugada, o argentino decidiu que viajaria nesta segunda-feira para São Paulo, para reunir-se com Lula.

Nessa conversa os dois combinaram a visita, disseram as fontes. Fernández já havia falado por telefone com Lula na quinta-feira, para cumprimentá-lo pelo aniversário de 77 anos.

Continua após a publicidade

+ ‘Uma nova era’: O que os principais líderes internacionais falaram a Lula

O argentino partiu às 9h para São Paulo. Antes de viajar, voltou a manifestar a sua “profunda alegria” pela vitória do líder do Partido dos Trabalhadores, uma vez que ajudará a “reunir o continente”. Ele se encontra com o presidente eleito por volta do meio-dia.

A comitiva de Fernández conta com o Ministro das Relações Exteriores, Santiago Cafiero; o Secretário-Geral da Presidência, Julio Vitobello; a Secretária Jurídica e Técnica, Vilma Ibarra; a porta-voz da Presidência, Gabriela Cerruti; e os deputados do partido Frente de Todos Eduardo Valdés e Carlos Heller, segundo a Télam.

+ Buenos Aires: Um grito contra a violência

“Ele é um líder como nunca foi visto antes”, disse Alberto Fernández sobre o petista, que venceu no domingo 30 a votação realizada no Brasil por 50,9% a 49,1%, contra o presidente em exercício Jair Bolsonaro (PL).

Na noite de domingo, após a divulgação dos resultados, o presidente Fernández parabenizou Lula por telefone, segundo a porta-voz da Presidência, Gabriela Cerruti. Segundo a Télam, foi nessa conversa que os dois concordaram com a visita nesta segunda-feira.