Com El Niño, Tóquio tem recorde de 35 dias consecutivos de chuva
Volume de pluviosidade foi quase três vezes superior ao habitual; Fenômeno que aquece o Pacífico agrava eventos extremos associados à crise climática
Tóquio, capital do Japão, bateu um recorde de 35 dias consecutivos de chuva nesta semana, que especialistas atribuem a uma combinação das mudanças climáticas e do El Niño, que criou uma frente prolongada de alta pressão no Oceano Pacífico.
O centro da cidade registrou 629 mm de chuva entre o começo de setembro e a segunda-feira desta semana, volume quase três vezes superior ao habitual, de acordo com especialistas.
“As frentes chuvosas do outono estão durando mais do que o comum”, declarou Masayuki Kyoda, integrante da Agência Meteorológica do Japão (JMA), à agência de notícias AFP.
Apesar de a chuva ter diminuído e virado uma garoa nesta quarta-feira, 30, novos episódios podem ocorrer. Isso porque o El Niño deste ano está aquecendo o Oceano Pacífico e agravando fenômenos climáticos extremos associados à crise do clima.
Normalmente, a temporada de chuvas em Tóquio acontece em junho. Entretanto, precipitações frequentes foram registradas durante todo o verão, provocando inundações severas na região. No começo deste mês, o tufão Dujuan ocasionou alagamentos e deslizamentos de terra na província vizinha de Chiba, deixando oito mortos e destruindo dezenas de casas.
Hiromichi Ito, médico e responsável por uma clínica na cidade, afirmou que as condições meteorológicas adversas estão prejudicando a saúde física e emocional da população. Em entrevista ao jornal japonês Sankei Shimbun, ele explicou que períodos prolongados de chuva, pressão atmosférica baixa e umidade elevada podem provocar dores de cabeça, desmaios, cansaço extremo, entre outros sintomas.
Mudanças climáticas
Embora Masayuki Kyoda tenha dito que era difícil estabelecer uma ligação direta entre as mudanças climáticas e a sequência de chuvas em Tóquio – a mais longa desde o início dos registros em 1886 – a JMA afirmou em um relatório recente que “o aquecimento global estava afetando o clima do Japão a longo prazo, inclusive por meio de mais precipitação”.
O recorde anterior de chuva consecutiva em Tóquio foi de 33 dias, entre 27 de junho e 29 de julho de 2019.
A chuva prolongada provocou um aumento no preço dos vegetais, especialmente das folhas verdes, como resultado de danos nas plantações em regiões agrícolas próximas a Tóquio, segundo reportagens locais. Um funcionário de supermercado na capital afirmou que o preço de uma cabeça de alface mais que dobrou, para quase R$ 15.
Tufão Dujuan
O tufão Dujuan provocou fortes chuvas, deslizamentos e inundações no leste do Japão, deixando pelo menos sete mortos e 22 feridos, além de quase 60 mil casas sem energia elétrica na província de Chiba, informaram as autoridades nesta terça-feira, 22.
Uma mulher de 60 anos morreu após ser soterrada pela lama que invadiu sua casa na cidade de Yokosuka, onde múltiplos deslizamentos de terra foram registrados, informou a emissora pública NHK, acrescentando que as outras três vítimas tinham entre 50 e 80 anos. Ainda há operações de busca para localizar seis pessoas desaparecidas.
Na segunda-feira, a tempestade com rajadas de vento de até 194 quilômetros por hora avançou pelo Pacífico, próxima à costa, e afetou principalmente a região de Kanto, onde ficam Tóquio e as prefeituras de Chiba e Kanagawa, além das ilhas Izu.
Nesta semana, autoridades meteorológicas disseram que outro tufão, o 26º da temporada, estava se movendo em direção nordeste e poderia atingir a região de Kanto, onde Tóquio está localizada.