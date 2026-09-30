Com El Niño, Tóquio tem recorde de 35 dias consecutivos de chuva

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Tóquio registrou um recorde de 35 dias consecutivos de chuva, um fenômeno atribuído às mudanças climáticas e ao El Niño, que intensificam os eventos extremos. A precipitação incomum causou inundações, prejudicou a saúde da população e elevou o preço de vegetais. A cidade também foi impactada pelo tufão Dujuan.

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Tóquio, capital do Japão, bateu um recorde de 35 dias consecutivos de chuva nesta semana, que especialistas atribuem a uma combinação das mudanças climáticas e do El Niño, que criou uma frente prolongada de alta pressão no Oceano Pacífico.

O centro da cidade registrou 629 mm de chuva entre o começo de setembro e a segunda-feira desta semana, volume quase três vezes superior ao habitual, de acordo com especialistas.

“As frentes chuvosas do outono estão durando mais do que o comum”, declarou Masayuki Kyoda, integrante da Agência Meteorológica do Japão (JMA), à agência de notícias AFP.

Apesar de a chuva ter diminuído e virado uma garoa nesta quarta-feira, 30, novos episódios podem ocorrer. Isso porque o El Niño deste ano está aquecendo o Oceano Pacífico e agravando fenômenos climáticos extremos associados à crise do clima.

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Normalmente, a temporada de chuvas em Tóquio acontece em junho. Entretanto, precipitações frequentes foram registradas durante todo o verão, provocando inundações severas na região. No começo deste mês, o tufão Dujuan ocasionou alagamentos e deslizamentos de terra na província vizinha de Chiba, deixando oito mortos e destruindo dezenas de casas.

Hiromichi Ito, médico e responsável por uma clínica na cidade, afirmou que as condições meteorológicas adversas estão prejudicando a saúde física e emocional da população. Em entrevista ao jornal japonês Sankei Shimbun, ele explicou que períodos prolongados de chuva, pressão atmosférica baixa e umidade elevada podem provocar dores de cabeça, desmaios, cansaço extremo, entre outros sintomas.

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Mudanças climáticas

Embora Masayuki Kyoda tenha dito que era difícil estabelecer uma ligação direta entre as mudanças climáticas e a sequência de chuvas em Tóquio – a mais longa desde o início dos registros em 1886 – a JMA afirmou em um relatório recente que “o aquecimento global estava afetando o clima do Japão a longo prazo, inclusive por meio de mais precipitação”.

O recorde anterior de chuva consecutiva em Tóquio foi de 33 dias, entre 27 de junho e 29 de julho de 2019.

A chuva prolongada provocou um aumento no preço dos vegetais, especialmente das folhas verdes, como resultado de danos nas plantações em regiões agrícolas próximas a Tóquio, segundo reportagens locais. Um funcionário de supermercado na capital afirmou que o preço de uma cabeça de alface mais que dobrou, para quase R$ 15.

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Tufão Dujuan

O tufão Dujuan provocou fortes chuvas, deslizamentos e inundações no leste do Japão, deixando pelo menos sete mortos e 22 feridos, além de quase 60 mil casas sem energia elétrica na província de Chiba, informaram as autoridades nesta terça-feira, 22.

Uma mulher de 60 anos morreu após ser soterrada pela lama que invadiu sua casa na cidade de Yokosuka, onde múltiplos deslizamentos de terra foram registrados, informou a emissora pública NHK, acrescentando que as outras três vítimas tinham entre 50 e 80 anos. Ainda há operações de busca para localizar seis pessoas desaparecidas.

Na segunda-feira, a tempestade com rajadas de vento de até 194 quilômetros por hora avançou pelo Pacífico, próxima à costa, e afetou principalmente a região de Kanto, onde ficam Tóquio e as prefeituras de Chiba e Kanagawa, além das ilhas Izu.

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Nesta semana, autoridades meteorológicas disseram que outro tufão, o 26º da temporada, estava se movendo em direção nordeste e poderia atingir a região de Kanto, onde Tóquio está localizada.