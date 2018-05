Com câncer, McCain pede que Trump não participe do seu funeral

O histórico senador republicano John McCain, que luta contra um agressivo câncer no cérebro, deu instruções para as pessoas mais próximas a ele para que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não vá ao seu funeral, e no lugar dele esteja o vice-presidente Mike Pence, informou o jornal The New York Times.

A publicação revelou que a família quer que a cerimônia aconteça na Catedral Nacional de Washington. Atualmente com 81 anos, McCain foi diagnosticado com um tipo grave de câncer cerebral no ano passado e está em tratamento no estado do Arizona. Mesmo após a descoberta, o senador continuou, por alguns meses, com as obrigações políticas que tinha e acompanhando o trabalho da sua equipe em Washington.

Apesar dos esforços médicos, a situação do legislador, rival do ex-presidente Barack Obama nas eleições de 2008, parece não melhorar e o seu círculo mais próximo está se preparando para o fim.

Desde a chegada à Casa Branca, a relação de McCain e Trump foi muito tensa, já que o influente senador não aprova muitas políticas do presidente nem a sua maneira de conduzir as relações externas. De acordo com o jornal, McCain pediu para ser substituído no Senado por alguém de sua total confiança, que poderia ser sua mulher, Cindy, que ocuparia o cargo até as eleições de novembro.