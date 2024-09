Com alta no preço do azeite, grupo tenta roubar 465 kg de azeitonas na Espanha

A polícia da província de Sevilha, no sul da Espanha, impediu o roubo de quase meia tonelada de azeitonas durante o início da temporada de colheita, período em que a fruta se torna alvo de criminosos, informou a polícia local nesta terça-feira, 2.

Durante uma operação, oficiais da Guarda Civil flagraram sete pessoas colhendo ilegalmente 465 kg de azeitonas manzanilla nos arredores da cidade de Albaida del Aljarafe.

Uma das suspeitas, que afirmou ter sido paga para contratar e supervisionar a equipe de catadores, foi presa. Documentos de carga falsos também foram apreendidos, indicando que as azeitonas seriam vendidas com informações falsas sobre sua origem e rastreabilidade.

De acordo com a Guarda Civil, a intervenção rápida dos policiais permitiu que as azeitonas fossem recuperadas e devolvidas ao proprietário legítimo.

Roubo de azeitonas

O aumento no preço do azeite de oliva, devido a quedas na produção provocadas por secas e outras condições climáticas adversas, tem atraído a atenção de gangues criminosas para as plantações de azeitonas.

Na Espanha, o custo do produto quase triplicou nos últimos quatro anos, refletindo uma crise que afeta toda a Europa. O país que produz metade do azeite de oliva do mundo teve sua colheita afetada por ondas de calor de mais de 40 °C.

A polícia informou que, somente na temporada de colheita de 2023 a 2024, 48 pessoas foram presas por roubo de azeitonas e 213.489 kg da fruta foram recuperados em operações na Espanha.

Em Sevilha, 129 pessoas foram investigadas ou presas por roubo de azeitonas, fraude de documentos e outros crimes relacionados à colheita da fruta, informou a polícia local.