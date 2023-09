Com agenda lotada no último dia em NY, Lula deve antecipar volta

A voltas com a possibilidade de operar o quadril ainda neste 2° semestre, e com a agenda cheia em Nova York por conta da Assembleia-Geral das Nações Unidas, há chance mais do que razoável que o presidente Lula antecipe sua volta ao Brasil.

O voo, que em tese deixaria o aeroporto JFK na quinta-feira de manhã, deve decolar quarta-feira, após um dia de encontros bilaterais importantes — destaque para as reuniões privadas com os presidentes americano e ucraniano, Joe Biden e Volodymyr Zelensky.

Ainda na quarta, Lula também terá conversas com representantes da Organização Mundial da Saúde e com o líder do Paraguai, Santiago Peña.

Na véspera, o Secretário Geral da ONU, António Guterres, e o chanceler alemão, Olaf Scholz, têm agenda marcada com Lula, assim como os líderes de Áustria, Noruega e Palestina.

