Clinton, Al Gore e opositores: como políticos reagiram à desistência de Biden

Com o anúncio do presidente dos Estados Unidos Joe Biden de que não vai concorrer à reeleição nas eleições americanas, ex-presidentes, políticos famosos, senadores e governadores utilizaram as redes sociais para manifestar apoio à decisão, relembrando feitos do democrata à frente da Casa Branca. O comunicado também foi alvo de críticas e oponentes do partido Republicano pediram que o mandatário renuncie imediatamente, alegando que Biden não tem condições de se manter no posto.

O ex-presidente Barack Obama escreveu um longo texto carregado de elogios em que destacou o caráter, a sensatez, a empatia e a resiliência de Biden.

Após elencar feitos da administração, como a criação de empregos e investimentos para lidar com as mudanças climáticas, aproveitou para criticar o candidato republicano Donald Trump.

“O presidente Biden nos apontou para longe dos quatro anos de caos, falsidade e divisão que caracterizaram a administração de Donald Trump. Por meio de suas políticas e seu exemplo, Joe nos lembrou de quem somos no nosso melhor — um país comprometido com valores tradicionais como confiança e honestidade, gentileza e trabalho duro; um país que acredita na democracia, no estado de direito e na responsabilidade”, diz, em um dos trechos.

O também ex-presidente Bill Clinton publicou nota conjunta com Hillary Clinton em que cita altos e baixos comuns durante a jornada da vida, mas alertando para os riscos de um segundo mandato de Trump para a população americana. O casal explicita seu apoio à candidatura de Kamala Harris, vice-presidente americana, e diz que vai apoiá-la e lutar para elegê-la.

O ex-vice-presidente Al Gore chamou o atual presidente de “líder excepcional” e disse acreditar que Biden vai servir o povo americano com sabedoria e dignidade nos próximos meses. “Eu aplaudo sua decisão altruísta”, escreveu.

Continua após a publicidade

Além de elogiar a gestão Biden, a senadora democrata Elizabeth Warren também defendeu a candidatura de Kamala na corrida eleitoral. “Nós temos muitas pessoas talentosas em nosso partido, mas a vice-presidente Harris é a pessoa escolhida pelos eleitores para suceder Joe Biden, se necessário. Ela pode unir o nosso partido, enfrentar Donald Trump e vencer em novembro.”

O senador Bernie Sanders relembrou atos de Biden voltados para os trabalhadores em sua mensagem de apoio. “Como o primeiro presidente a fazer piquetes com os trabalhadores em greve, ele tem sido o presidente mais pró-classe trabalhadora da história americana moderna.”

Nomes cotados na corrida eleitoral também se manifestaram

Com a pressão para desistência do presidente americano, outros nomes vinham sendo ventilados nas últimas semanas como apostas para a substituição de candidatura do partido Democrata.

A governadora de Michigan, Gretchen Whitmer declarou que seu trabalho nestas eleições continuará sendo “fazer tudo o que puder para eleger os democratas e deter Donald Trump”.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, publicou apenas um agradecimento e chamou Biden de “um dos presidentes mais impactantes e altruístas” da história. O secretário de Transportes Pete Buttigieg também citou a importância histórica do presidente em uma mensagem concisa.

Continua após a publicidade

Opositores pedem renúncia

A profusão de mensagens teve ainda declarações críticas e pedidos de renúncia imediata de opositores. Donald Trump, o candidato republicano, disparou que “Joe Biden não estava apto para concorrer à presidência”.

Presidente da Câmara dos Estados Unidos, o republicano Mike Johnson foi enfático na solicitação e acusou Kamala de saber há muito tempo sobre a suposta incapacidade de governar do democrata.

“Se Joe Biden não está apto para concorrer à presidência, ele não está apto para servir como presidente. Ele deve renunciar ao cargo imediatamente”, escreveu.

O posicionamento foi endossado pela deputada republicana Elise Stefanik. Ela também atacou o partido adversário. “O partido Democrata está em queda livre devido à sua tentativa descaradamente corrupta e desesperada de encobrir o fato de Joe Biden não estar apto para o cargo.”