Cidades vizinhas a Tóquio se preparam para o avanço da variante Delta

Com o maior aumento de casos em Tóquio dos últimos seis meses, as prefeituras de cidades vizinhas à capital do Japão iniciaram um plano preparatório para lidar com o possível espalhamento do coronavírus. O temor agora é que a variante Delta, de origem na Índia e mais contagiosa, passe a ser predominante.

Tóquio receberá os Jogos Olímpicos a partir de 23 de julho e declarou estado de emergência para conter o avanço progressivo do vírus visto nas últimas semanas. A capital registrou 1.271 novos casos nesta sexta-feira (16), um dia depois das estatísticas baterem 1.308 infectados, a maior média diária desde 21 de janeiro.

A média semanal de novos casos de Tóquio pode chegar a 2.400 em quatro semanas se as infecções continuarem a aumentar neste ritmo, afirmam as autoridades médicas japonesas.

“Quero lembrar aos moradores de Tóquio que estamos em situação de emergência e, por mais cansados que estejamos dessas restrições, segui-las pode ajudar a acabar com a pandemia mais cedo”, disse a governadora de Tóquio, Yuriko Koike, durante uma entrevista coletiva.

Em ondas de vírus anteriores, os casos começaram a aumentar primeiro nas grandes cidades antes de se espalhar para outras regiões do país, representando um desafio para as prefeituras vizinhas de Tóquio, onde novos casos estão começando a aumentar.

A Prefeitura de Kanagawa, que registrou 446 casos na sexta-feira, está considerando solicitar o estado de emergência, e a Prefeitura de Chiba, que relatou 227 casos na sexta-feira, deve fazer o mesmo.

Medidas emergenciais menos rigorosas estão atualmente em vigor nas prefeituras de Kanagawa, Chiba e Saitama, todas as quais fazem fronteira com a capital, até 22 de agosto.

O aumento de casos em Tóquio começou poucos dias depois que o terceiro estado de emergência da capital terminou, em 20 de junho.