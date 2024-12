Ciclone causa mortes e destruição em arquipélago francês

Pelo menos 14 pessoas morreram após a passagem do ciclone Chido pelo arquipélago francês de Mayotte. Com rajadas que ultrapassaram 220 km/h, o ciclone é considerado o mais forte a atingir o território em mais de 90 anos, de acordo com o instituto meteorológico francês.

O balanço de vítimas, contudo, é preliminar. Autoridades alertam que o número de mortos pode aumentar, visto que muitas pessoas permanecem em estado crítico. Além disso, pelo menos 246 pessoas ficaram gravemente feridas, conforme o prefeito de Mamoudzou, Ambdilwahedou Soumaila.

A devastação causada pelo ciclone também comprometeu a infraestrutura básica da ilha. Mais de 15 mil residências estão sem eletricidade, e o sistema de telecomunicações foi severamente afetado, limitando até mesmo chamadas de emergência. Outro problema é a escassez de água potável, o que pode agravar a situação humanitária. Com grandes áreas sem acesso a serviços essenciais, a expectativa é que as operações de socorro e reconstrução enfrentem enormes desafios nos próximos dias.

As autoridades francesas enviaram equipes de socorro e assistência, mas os esforços para restaurar o fornecimento de eletricidade e água potável serão complexos, dado o grau de destruição e os danos nas linhas de abastecimento.

