Choque de espaçonave russa com a Lua interrompe primeira missão em 50 anos

A primeira missão lunar da Rússia em quase 50 anos terminou neste domingo, com o choque da espaçonave não-tripulada Luna-25 contra a superfície da Lua. Com o lançamento da nave robótica, a agência espacial russa esperava aterrissar no pólo sul do planeta, e seria a primeira a explorar a região que, segundo cientistas, pode conter água e elementos preciosos.

Ainda neste sábado, a agência espacial russa, Roscosmos, havia informado que perdera contato com a espaçonave, de cerca de 800 quilos. A colisão, e a consequente falha na missão, representa mais um golpe para o serviço no país. Nos últimos anos, os investimentos na Roscosmos vinham caindo, em detrimento do serviço militar. Havia também esperança grande na missão, que mirava uma parte da Lua que permanece permanentemente na sombra, o que possibilita encontrar água, na sua forma de gelo, ali, o que poderia ser usado para avanços nas pesquisas científicas.

Segundo o portal BBC, o risco com a Luna-25 já era conhecido. A espaçonave havia sido lançada há cerca de dez dias, em 11 de agosto, no Cosmódromo de Vostochny, no extremo leste da região de Amur. Na última quarta-feira, a sonda entrou com sucesso na órbita da lua, o que mantinha acesa a esperança de sucesso. O pouso era esperado para a próxima segunda-feira, ou na terça. Esta foi a primeira missão russa à Lua desde 1976, quando o país ainda integrava a extinta União Soviética.

Ainda de acordo com comunicado da agência espacial Roscosmos, “uma comissão interdepartamental foi formada especialmente para o caso e tratará do esclarecimento das razões da colisão com a Lua”.