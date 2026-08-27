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China pressiona com número recorde de navios e Taiwan anuncia resposta

Em mais um sinal da crescente pressão de Pequim sobre a ilha, 244 embarcações chinesas foram detectadas na região no mês passado

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 ago 2026, 10h33 | Atualizado em 27 ago 2026, 10h49
Navio da Guarda Costeira da China.
Navio da Guarda Costeira da China. (TED ALJIBE/AFP/Getty Images)
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China pressiona com número recorde de navios e Taiwan anuncia resposta Priorizar nos meus resultados Google

A China mobilizou um número recorde de navios da Guarda Costeira, barcos de pesquisa científica e outras embarcações governamentais nas águas ao redor de Taiwan em julho, em mais um sinal da crescente pressão de Pequim sobre a ilha. Segundo dados oficiais compartilhados com a agência de notícias AFP, 244 embarcações chinesas foram detectadas na região no mês passado, uma média de aproximadamente oito por dia.

O número representa um salto expressivo em relação aos meses anteriores: foram 55 embarcações detectadas em junho e 30 em maio. Nos primeiros 21 dias de agosto, outros 152 navios foram identificados. Desde maio, o total chega a 1. 247 embarcações chinesas detectadas ao redor de Taiwan e de suas ilhas periféricas.

Cerca de 60% das embarcações registradas em julho pertenciam à Guarda Costeira chinesa. O restante era composto principalmente por navios de pesquisa ou outras embarcações governamentais.

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“Quando dizemos que a situação está se tornando cada vez mais séria, é porque o número de embarcações governamentais chinesas nas águas ao redor de Taiwan aumentou, e houve um aumento significativo em julho”, disse um alto funcionário da Guarda Costeira taiwanesa à AFP, sob condição de anonimato.

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Possível guerra submarina

Além da possibilidade de um bloqueio naval que dificultaria a chegada de petróleo, alimentos e outros suprimentos aos portos taiwaneses, o aumento da presença de navios de pesquisa desperta preocupações sobre os preparativos militares chineses.

A Guarda Costeira de Taiwan estima que a China opere mais de 120 navios de pesquisa oceanográfica, dos quais cerca de 41 são monitorados nas águas próximas à ilha. Informações sobre as características do fundo do mar, correntes e condições oceânicas podem ser particularmente importantes para operações navais e submarinas.

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A China reivindica Taiwan como parte integral de seu território e por várias vezes deixou em aberto a possibilidade de tomar o controle da ilha à força. Embora a relação entre as partes sempre tenha sido carregada de certa tensão, isso piorou em 2016, quando o Partido Progressista Democrático (DPP) assumiu o poder na ilha.

Investimento em drones

Diante da ameaça chinesa, o Parlamento de Taiwan aprovou nesta quinta-feira, 27, um orçamento de 7,5 bilhões de dólares (cerca de R$ 38 bilhões) para a compra de drones de fabricação local. O investimento recebeu o apoio dos partidos de oposição Kuomintang (KMT) e Partido Popular Taiwanês (TPP).

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Nos últimos anos, a ilha aumentou os investimentos em defesa e fortaleceu sua indústria bélica para produzir mais equipamentos e munições, reforçando sua defesa.

No final de julho, o Ministério da Defesa de Taiwan afirmou que a pequena nação insular iria testar a realocação de linhas de produção de armas e a conversão de fábricas civis para o uso militar. O objetivo é manter as indústrias em funcionamento mesmo se possíveis ataques chineses atingirem os centros de produção.

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