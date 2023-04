China prende jornalista sob acusações de espionagem

Dong Yuyu, um jornalista de um dos principais meios de comunicação estatais da China, foi preso sob acusação de espionagem, denunciou sua família nesta terça-feira, 25. Dong é conhecido por seus textos relativamente francos e progressistas.

O jornalista foi preso em fevereiro do ano passado, após se encontrar com um diplomata japonês que, conforme relatado na época, também foi levado para interrogatório antes de ser libertado. A princípio, a família de Dong manteve a prisão em segredo, na esperança de que acelerasse sua libertação. No mês passado, porém, foi notificada de que o caso iria progredir para julgamento.

Grupos de direitos humanos e de liberdade de imprensa criticaram amplamente a prisão do jornalista. Críticos afirmam que Dong está sendo julgado por ter “interações normais” com estrangeiros.

“A esperança [da família] era que os investigadores pudessem entender que seus laços estrangeiros não eram suspeitos, mas uma parte normal de seu trabalho e uma interação normal entre pessoas na maior parte do mundo”, disse o comunicado de sua família, segundo o jornal americano The Washington Post.

Dong trabalhava no Guangming Daily, um dos principais jornais controlados pelo estado da China, desde 1987 e é bem conhecido tanto em Pequim quanto entre os jornalistas e diplomatas ocidentais. Ao longo de uma longa carreira, ele já escreveu para o jornal americano The New York Times e seus textos são considerados pró-reforma, com defesa progressista da melhoria da governança chinesa.

O Comitê para a Proteção dos Jornalistas (CPJ) na China afirma que processar Dong por espionagem é “absurdo e cruel”. O órgão ainda destacou que o país é o segundo pior carcereiro de jornalistas do mundo, com pelo menos 48 atrás das grades em 1º de dezembro de 2022. Já as pesquisas da Repórteres Sem Fronteiras colocaram o número acima de 100.

A acusação gerou alertas sobre a crescente hostilidade do governo de Pequim em relação às interações entre chineses e estrangeiros. O caso de Dong ocorre em um momento em que sentimento nacionalista está em crescimento no país, devido à suspeita do governo de “interferência” estrangeira. As relações com os Estados Unidos e o Japão, em particular, estão em um ponto baixo, devido às tensões em relação a Taiwan.

Mais de 60 acadêmicos e jornalistas assinaram uma carta aberta pedindo a libertação de Dong. No documento, eles afirmaram que atos de “diplomacia do povo para o povo”, apoiados pelo governo chinês, não poderiam acontecer se os chineses correm risco de serem acusados de espionagem.

“Reuniões com pessoas como Dong são essenciais para que a China e o resto do mundo tenham relações produtivas, abertas e estáveis”, disse a carta.

De acordo com as leis de espionagem da China, Dong pode enfrentar uma sentença de prisão de 10 anos à prisão perpétua. O sistema judicial do país tem uma taxa de condenação de 99% para esse tipo de acusação, com quase nenhuma transparência para casos relacionados à segurança nacional.

Na próxima quarta-feira, 26, é esperado que o parlamento da China aprove emendas às leis de espionagem do país, ampliando seu escopo e aumentando os poderes das autoridades.

O crescente autoritarismo chinês é visto como um risco para a atuação de jornalistas, ativistas e advogados. Nesta terça-feira, 25, a mídia estatal chinesa revelou que um ativista político taiwanês, Yang Chih-yuan, preso em agosto, havia sido formalmente acusado de crimes de secessão. Antes disso, autoridades chinesas prenderam um vendedor de livros de Taiwan que havia retornado a Xangai para renunciar à cidadania, como parte de sua naturalização taiwanesa. No início deste mês, dois proeminentes ativistas de direitos humanos receberam sentenças de prisão extraordinariamente longas, de 12 e 14 anos.