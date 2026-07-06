🗳️ Fique por dentro das eleições, pesquisas e análises com Veja Digital por apenas R$ 1,99/mês. Assine agora!
Mundo

China manda recado com teste de poderoso míssil balístico e alarma vizinhos no Pacífico

Marinha chinesa disparou projétil a partir de submarino, uma arma com alcance suficiente para atingir os EUA; Países da região criticam ato 'desestabilizador'

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 jul 2026, 09h34
Três veículos militares camuflados, com mísseis cinza-escuros apontados para frente, desfilam em uma rua. Ao fundo, edifícios e mastros com bandeiras vermelhas da China sob um céu claro BEIJING, CHINA - SEPTEMBER 03: China's liquid-fueled intercontinental strategic nuclear missiles DongFeng-5C, which have a global strike range, pass through Tian'anmen Square during the V-Day military parade on September 3, 2025 in Beijing, China. China unveiled its land-, sea-, and air-based strategic forces as the nuclear triad for the first time in Wednesday's V-Day military parade during a grand gathering to commemorate the 80th anniversary of the victory in the Chinese People's War of Resistance against Japanese Aggression and the World Anti-Fascist War. (Photo by Zhao Wenyu/China News Service/VCG via Getty Images)
Mísseis nucleares estratégicos intercontinentais chineses DongFeng-5C, movidos a combustível líquido e com alcance de ataque global, passam pela Praça da Paz Celestial (Tian'anmen) durante o desfile militar do Dia da Vitória, em Pequim. 03/09/2025 - (Zhao Wenyu/China News Service/VCG/Getty Images)
Continua após publicidade
China manda recado com teste de poderoso míssil balístico e alarma vizinhos no Pacífico Priorize VEJA no Google

A Marinha da China anunciou nesta segunda-feira, 6, um teste bem-sucedido de lançamento de um míssil balístico com uma ogiva de treinamento no Pacífico, provocando alarme e condenações de vários países vizinhos. Não por acaso, o disparo ocorreu poucas horas depois de Austrália e Fiji assinarem um importante tratado de defesa, considerado um instrumento para que os australianos contenham a crescente influência diplomática e econômica de Pequim na estratégica região do Pacífico Sul.

Não foi um teste inédito — em setembro de 2024, a China já havia lançado ao Pacífico um míssil balístico intercontinental, também sem ogiva nuclear, algo que não acontecia em águas internacionais há mais de 40 anos –, mas Pequim raramente divulga seu cronograma de exercícios com mísseis. Assim, a ação foi entendida como um recado.

“Às 12h01 (1h01 de Brasília) de 6 de julho, um submarino nuclear estratégico do Exército de Libertação Popular da China lançou um (…) míssil estratégico com ogiva de treinamento em alto-mar, no Oceano Pacífico, atingindo a área marítima designada”, afirmou o porta-voz Wang Xuemeng em um comunicado publicado pela Marinha.

Siga

O termo “míssil estratégico” costuma se referir a um míssil balístico intercontinental, com capacidade de transportar uma ogiva nuclear por milhares de quilômetros. A Marinha chinesa opera dois tipos de mísseis balísticos lançados por submarino: o JL-2 e o JL-3. Este último possui alcance suficiente para atingir os Estados Unidos a partir de águas próximas à costa da China, incluindo o Mar do Sul da China. O Ministério da Defesa chinês, porém, não confirmou qual foi o tipo do armamento lançado nesta segunda.

Continua após a publicidade

“O disparo de teste é parte dos exercícios militares anuais de rotina da China. Uma notificação prévia foi enviada aos países afetados (…) Este lançamento não está direcionado contra nenhum país, nem contra um alvo em particular”, ressaltou a Marinha chinesa.

Preocupação

Apesar do aviso prévio, Japão, Nova Zelândia e Austrália criticaram o teste. Canberra chamou o lançamento de “desestabilizador para a região”, enquanto o ministro das Relações Exteriores neozelandês, Winston Peters, qualificou o ato como “um desenvolvimento indesejável e preocupante”.

“Nós, assim como nossos vizinhos em outros países do Pacífico, não temos interesse em que a China utilize o Pacífico Sul como local de testes para capacidades de mísseis”, acrescentou Peters.

Continua após a publicidade

A China reforçou sua capacidade militar nas últimas décadas, em consonância com seu desenvolvimento econômico e seu peso diplomático. Segundo estimativas do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo (Sipri), Pequim possuía 600 armas nucleares no ano passado, ou seja, 100 a mais do que em 2024.

O governo dos Estados Unidos, país que possui 3.700 armas segundo o Sipri, acusa o Exército chinês de querer reforçar de forma significativa seu arsenal.

Continua após a publicidade

Este disparo de teste chinês aconteceu no momento em que a Marinha do país e a da Rússia iniciavam os exercícios navais anuais na costa de Qingdao, um importante porto militar e balneário turístico do leste da China. Não há nada, no entanto, que permita vincular os dois acontecimentos.

Pequim se esforça há vários anos para reforçar sua influência no Pacífico, multiplicando a ajuda humanitária e os projetos de infraestrutura nas nações insulares, uma forma de impor-se como um parceiro imprescindível diante das potências ocidentais tradicionais.

Continua após a publicidade

A China aplica uma política de “não primeiro uso” de armas nucleares, com a promessa de nunca tomar a iniciativa de empregar uma bomba nuclear, embora se reserve o direito de responder em caso de ataque com uma arma desse tipo.

Publicidade
TAGS:
Ásia
Austrália
China
Estados Unidos
Japão
Nova Zelândia
Oceanos
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Multidão de pessoas em protesto na rua, com prédios e árvores ao fundo. À esquerda, texto branco UM PAÍS SE FORTALECE COM INFORMAÇÃO em fundo preto. À direita, texto Jornalismo de qualidade para entender o Brasil, o mundo e tomar decisões mais conscientes. e a palavra veja em vermelho, junto a várias capas da revista Veja em perspectivaMultidão de pessoas de costas, com braços levantados, em uma rua urbana com prédios altos e árvores. À direita, várias capas da revista Veja com diferentes manchetes e imagens.
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).