Chimpanzés usam tronco e fogem de zoológico

No zoológico de Belfast, na Irlanda do Norte, chimpanzés usaram um tronco caído como escada para fugirem no sábado, 9. Os animais se aproveitaram dos estragos causados por uma forte tempestade, que derrubou galhos de árvores, e conseguiram escalar o muro do local onde ficam confinados. Essa foi a segunda fuga de bichos do mesmo zoológico nas últimas semanas.

No mês passado, um filhote de panda foi encontrado em um jardim a menos de 2 quilômetros do local.

Visitantes viram os chimpanzés fugindo e fizeram registros em vídeo.

Funcionário do zoológico, Alyn Cairns afirmou à BBC que “eles são primatas inteligentes e sabem que não devem ficar fora do recinto, então voltaram por conta própria”.