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Chefes de segurança do Hamas são mortos em Gaza

Chefe do serviço de segurança interna interna administrado pelo Hamas, o coronel Wael El-Ledawi, e o major Ramez Abu Zraiq morreram neste domingo

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jul 2026, 14h50
Israeli soldiers deploy at the entrance of the Tulkarem refugee camp, as the army conducts a raid in the occupied-West Bank city on February 5, 2025. Israeli military raids in two West Bank refugee camps have displaced nearly 5,500 Palestinian families since December, including an estimated 2,450 to 3,000 families from the Tulkarem refugee camp, local and UN officials said on February 4, amid escalating violence in the occupied territory. (Photo by Zain JAAFAR / AFP)
Soldados israelenses se posicionam na entrada do campo de refugiados de Tulkarem, enquanto o exército realiza um ataque na cidade ocupada da Cisjordânia. 05/02/2025 - (Zain Jaafar/AFP)
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Dois chefes de segurança do Hamas foram mortos após um ataque aéreo de Israel na região central da Faixa de Gaza.

Chefe do serviço de segurança interna interna administrado pelo Hamas, o coronel Wael El-Ledawi, e o major Ramez Abu Zraiq morreram neste domingo.

As Forças de Defesa de Israel confirmaram que realizaram uma operação contra um combatente do Hamas, mas não informaram a identidade do alvo.

O Hamas, por sua vez, avalia que os ataques contra policiais, autoridades de segurança e sedes da corporação têm como objetivo espalhar desordem no território. Pontua ainda que as operações violam o cessar-fogo negociado pelos Estados Unidos e em vigor desde outubro de 2025.

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O ataque é mais um capítulo da ofensiva de Israel que matou dezenas de membros do Hamas nos últimos meses.

 

 

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