Chefes de segurança do Hamas são mortos em Gaza

Dois chefes de segurança do Hamas foram mortos após um ataque aéreo de Israel na região central da Faixa de Gaza.

Chefe do serviço de segurança interna interna administrado pelo Hamas, o coronel Wael El-Ledawi, e o major Ramez Abu Zraiq morreram neste domingo.

As Forças de Defesa de Israel confirmaram que realizaram uma operação contra um combatente do Hamas, mas não informaram a identidade do alvo.

O Hamas, por sua vez, avalia que os ataques contra policiais, autoridades de segurança e sedes da corporação têm como objetivo espalhar desordem no território. Pontua ainda que as operações violam o cessar-fogo negociado pelos Estados Unidos e em vigor desde outubro de 2025.

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O ataque é mais um capítulo da ofensiva de Israel que matou dezenas de membros do Hamas nos últimos meses.