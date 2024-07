Chefe do Hamas é morto em ataque aéreo no Irã

O chefe político do Hamas, Ismail Haniyeh, foi morto em um ataque aéreo em Teerã, capital do Irã, nesta quarta-feira, anunciou o grupo terrorista. Haniyeh, que vivia no Catar, estava no país para a posse do novo presidente iraniano, Masoud Pezeshkian. O Hamas acusou Israel pelo bombardeio contra uma residência para veteranos de guerra que matou Haniyeh e um segurança e prometeu vingança.

Israel ainda não se manifestou sobre a morte do chefe do Hamas. O país iniciou uma guerra na Faixa de Gaza com o objetivo de eliminar o Hamas depois do ataque terrorista contra seu território em outubro do ano passado. Na terça-feira, um ataque aéreo realizado pelo governo israelense em Beirute, capital do Líbano, matou um comandante do Hezbollah.

O ataque em solo iraniano aumenta o temor de um conflito em maior escala no Oriente Médio. O novo presidente do Irã condenou o ataque e afirmou que o país vai defender “sua integridade territorial, sua honra, orgulho e dignidade”.