Chefe de capangas de Pablo Escobar é preso na Colômbia

A apenas dois dias das eleições presidenciais Colômbia, as autoridades policiais de Medellín prenderam nesta sexta-feira (25) o assassino profissional e chefe dos capangas do narcotraficante Pablo Escobar, Jhon Jairo Velásquez Vásquez, conhecido como “Popeye“.

O prefeito de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmou a notícia por meio de sua conta do Twitter e parabenizou tanto a divisão da promotoria dedicada à luta contra o crime organizado como as polícias nacional e municipal.

Apesar de ainda não terem sido revelados detalhes sobre o caso, o jornal El Tiempo informou que Popeye foi detido quando compareceu às instalações da sede da Promotoria, no complexo da Alpujarra de Medellín. Ao jornal colombiano, fontes da polícia disseram que o capanga possui de Escobar responde por diversas denúncias de extorsão.

Em 22 de maio, o senador Iván Cepeda, do partido esquerdista Polo Democrático Alternativo (PDA), denunciou Popeye perante a Promotoria por constantes ameaças a seguidores do candidato presidencial Gustavo Petro.

Popeye esteve preso por mais de 23 anos devido a centenas de mortes e sequestros a políticos que perpetrou durante suas atuações no Cartel de Medellin. Após a saída da prisão, ele manifestou em diversas entrevistas que havia se reintegrado à sociedade.

Nos últimos anos, transformou-se em um fenômeno no Youtube com o canal “Popeye arrependido”, em que ele fala sobre seu ex-patrão Pablo Escobar e critica o atual candidato de esquerda no pleito presidencial do próximo domingo (27). Ele também se tornou popular por deixar-se entrevistar por veículos de imprensa de todo o mundo – uma oportunidade para insistir na sua mudança de atitude e para contar a sua história ao lado de Escobar.

No meio de uma gravação com um grupo de jornalistas, no ano passado, o ex-chefe dos matadores profissionais de Escobar chegou a sair do veículo no qual viajava para ameaçar uma mulher que o tinha chamado de “assassino”.

Em 9 de dezembro, a Promotoria da Colômbia pediu a revogação da liberdade condicional de Popeye porque estava presente a uma festa na qual Juan Carlos Mesa, um dos narcotraficantes mais procurados do país, foi preso.

