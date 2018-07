Chanceler do Reino Unido comete gafe em Pequim

Durante sua primeira visita à China como ministro de Relações Exteriores do Reino Unido, Jeremy Hunt cometeu uma gafe diante do chanceler chinês, Wang Yi, em Pequim, ao referir-se à sua própria mulher como japonesa. Hunt está casado há nove anos com a chinesa Lucia Guo.

Corrigiu-se rapidamente, mas não conseguir evitar o constrangimento. “Minha mulher é japonesa. Minha mulher é chinesa. Este é um erro terrível”, disse Hunt, provocando risos. “Minha mulher é chinesa, e meus filhos são metade chineses. Então temos avós chineses que moram em Xian e laços familiares fortes com a China”, remendou.

Hunt tomou posse neste mês após a renúncia de Boris Johnson, que rechaçou o plano da primeira-ministra, Theresa May, para a saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit). Esta foi a segunda visita internacional do novo ministro britânico das Relações Exteriores.

Em entrevista à imprensa, ele informou sobre o interesse da China e do Reino Unido na negociação de um acordo de livre comércio assim que o Brexit for concluído. Em princípio, em 29 de março de 2019.