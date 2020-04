Pandas em zoo sob quarentena acasalam pela 1ª vez em 13 anos

O isolamento humano parece ter tido pelo menos um efeito positivo no reino animal nestes tempos de epidemia de coronavírus. Desde 2010, os pandas Ying Ying e Le Le tentam copular em seu espaço no zoológico do Ocean Park, em Hong Kong. O casal finalmente conseguiu “ter êxito no acasalamento natural” no início desta semana, segundo a gestão do parque, que está fechado há meses em respeito à quarentena imposta pelas autoridades da região administrativa especial chinesa para conter o avanço da pandemia de Covid-19.

“Ying Ying (fêmea) e Le Le (macho) mostraram sinais de entrada no ciclo estral desde o final de março e tiveram êxito no acasalamento natural por volta das 9h desta manhã. Este é o primeiro sucesso há uma década”, disseram as autoridades do parque na segunda-feira 6.

“Desde o final de março, Ying Ying começou a passar mais tempo brincando na água, enquanto Le Le exalava seu odor em torno de seu habitat. Tais comportamentos são consistentes com os adotados pelos animais durante a estação reprodutiva, que ocorre uma vez por ano entre março e maio”, explicaram.

O diretor-executivo do zoológico do Ocean Park, Michael Boos, alertou para o fato de que Ying Ying pode estar passando por uma “gravidez psicológica” e que os sinais da gestação, como alteração comportamental e hormonal, devem aparecer a partir de final de junho. Se realmente estiver grávida, Ying Ying deve dar à luz até o início de 2021.

Continua após a publicidade

Giant pandas Ying Ying and Le Le succeeded in a natural mating, @Ocean_Park has announced. "We hope to bear wonderful pregnancy news to Hong Kongers this year and make further contributions to the conservation of this vulnerable species," the park's Michael Boos said. pic.twitter.com/yJCpCdVHeK — Hong Kong Free Press (@HongKongFP) April 6, 2020

O panda, Ailuropoda melanoleuca, é uma espécie notória por sua dificuldade em procriar. Uma panda fêmea costuma estar fértil, como reporta o jornal americano The New York Times, por um intervalo de apenas 24 horas a 72 horas por ano, que ocorre normalmente entre março e maio.

Existiam apenas 1.864 pandas na natureza em 2014, segundo a estimativa mais recente da organização não-governamental Fundo Mundial para a Natureza (WWF). Nativa da China, a população de pandas, porém, cresceu em 17% entre 2004 e 2014, aponta a WWF.

Continua após a publicidade

Nesse contexto, a fertilização in vitru de pandas tem sido uma prática comum. Mas, como ressalva Boos, “a chance de uma gravidez por acasalamento natural é maior do que por inseminação artificial”.

Embora Ying Ying e Le Le, ambos de 14 anos de idade, tenham começado a copular em 2010, quando atingiram a maturidade sexual, o casal está no Ocean Park desde 2007.

Ocean Park está fechado para visitação desde 26 de janeiro em respeito à quarentena imposta pelo governo de Hong Kong, liderado por Carrie Lam, para conter o avanço da Covid-19 na região.

A gestão do parque, porém, não associa a ausência de visitantes ao possível sucesso reprodutivo de Ying Ying e Le Le.

Continua após a publicidade

Considerada um exemplo no combate à pandemia, Hong Kong — com 7 milhões de habitantes, semelhante à população do Rio de Janeiro — contabilizou apenas 935 casos de Covid-19 até a terça-feira 7, segundo estimativa do jornal local South China Morning Post.