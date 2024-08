Casal de idosos fica ferido após carro ser engolido por buraco em Seul

Um casal de idosos ficou ferido após o carro em que estavam cair em um buraco em Seul, capital da Coreia do Sul, nesta quinta-feira, 29. A mulher de 76 anos sofreu uma parada cardíaca e recebeu uma reanimação cardiopulmonar (RPC), quando são realizadas compressões no peito para retomar a circulação sanguínea e permitir o envio de oxigênio para os órgãos, informou o jornal sul-coreano JoongAng Daily.

Não há informações sobre o grau dos ferimentos do homem de 82 anos, mas ambos foram levados ao hospital. O carro no modelo SsangYong Tivoli, na cor branca, “capotou de lado e caiu no buraco” numa estrada no distrito de Seodaemun, por volta de 11h30 (23h30 de quinta-feira no horário de Brasília). Segundo o jornal, eles estavam a caminho da Ponte Seongsandaegyo.

Sinkhole: Seoul Road Swallows Vehicle The road collapsed on a four-lane highway in the South Korean capital, destroying the car's front and seriously injuring two people – the driver in his 80s and a passenger in her 70s who suffered a heart attack. (Yonhap) pic.twitter.com/dU33w5ac6h — RT_India (@RT_India_news) August 29, 2024

+ Coreia do Norte testa ‘drones suicidas’ sob olhar atento de Kim Jong-un

Continua após a publicidade

Uma investigação foi aberta para descobrir como surgiu a cratera, de acordo com o jornal sul-coreano Korea Herald. Os serviços de emergência estão limpando o local, o que tornou o acesso à área restrito, causando engarrafamento na capital. Sumidouros em estradas parecem ser um problema comum na Coreia do Sul. Entre 2019 e 2023, 900 buracos foram registrados no país, quase metade provocada por canos de esgoto danificados, mostram os últimos dados do Ministério de Terras, Infraestrutura e Transporte.

Na Malásia, também na Ásia, uma turista indiana, identificada como Vijaya Lakshmi Gali, desapareceu depois de cair em um buraco na cidade de Kuala Lumpur, causado pelo desabamento da calçada em que caminhava. A mulher de 48 anos despencou de uma altura de 8 metros. Ela estava com a família, seu marido e filho, para férias de dois meses, a poucos dias para voltar para casa. Acredita-se que ela possa ter sido arrastada corrente de água subterrânea na área de Dang Wangi. A polícia sul-coreana realiza buscas há seis dias, sem sucesso até o momento.