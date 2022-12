Capital da Virgínia, nos EUA, remove último monumento confederado

Em uma coincidência simbólica, uma empresa de construção comandada por negros desmontou e removeu nesta segunda-feira, 12, a última estátua pública de um confederado em Richmond, na Virgínia, cidade que serviu como capital da Confederação durante a Guerra Civil americana.

O memorial a Ambrose Powell Hill, um general confederado morto durante batalha dias antes do fim da guerra, em abril de 1865, foi retirado aos olhares de uma pequena multidão, que em certo momento chegou a esboçar aplausos.

A decisão a favor da remoção foi tomada por Levar Stoney, prefeito da cidade, na esteira de protestos por justiça racial que tomaram o país após o assassinato de George Floyd, um homem negro morto pela polícia em Minneapolis, Minnesota. As estátuas começaram a ser removidas em fevereiro deste ano na cidade.

“Isso é algo que começou há dois anos, quando procuramos virar a página de nossa história confederada e começar a escrever um novo capítulo”, disse Stoney a repórteres, afirmando que monumentos que contam uma falsa narrativa da história americana precisam ser removidos, e alvo de debates.

“Há mais de dois anos, Richmond abrigava mais estátuas confederadas do que qualquer cidade dos Estados Unidos”, escreveu o prefeito no Twitter. “Coletivamente, fechamos esse capítulo.”

Over two years ago, Richmond was home to more confederate statues than any city in the United States. Collectively, we have closed that chapter.

We now continue the work of being a more inclusive and welcoming place where ALL belong. pic.twitter.com/3DHUSUg2Ea

— Mayor Levar M. Stoney (@LevarStoney) December 12, 2022