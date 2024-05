Capital da Índia registra 50,5ºC e bate recorde de temperatura

A Índia bateu nesta quarta-feira, 29, seu recorde nacional de temperatura, com 50,5ºC na capital Nova Délhi, segundo o Departamento Meteorológico do país (DMI).

A temperatura foi registrada no subúrbio de Mungeshpur e estava mais de nove graus acima do esperado para esta época no ano. É a primeira vez que a capital ultrapassa a temperatura de 50ºC.

O DMI apontou para “condições severas de onda de calor” durante o segundo dia de calor recorde no país. Nesta terça-feira, 28, Mungeshpur e Narela registraram 49,9ºC, ultrapassando o recorde de 49,2ºC em 2002.

Esta onda de calor vem se acumulando há semanas na Índia e pesquisas científicas afirmam que as mudanças climáticas, resultado da ação humana, são responsáveis por torná-la mais intensa, além de mais frequente e mais longo.

Continua após a publicidade

Ao mesmo tempo, o sul da Índia é atingido pela passagem do ciclone tropical Remal, que provoca chuvas e ventos fortes. Mais de um milhão de pessoas precisaram se deslocar para fugir das tempestades e pelo menos 38 morreram desde o domingo 26.

Escassez de água

As autoridades de Nova Délhi alertaram para o risco de falta de água devido ao calor extremo. A ministra da Água, Atishi Marlena, pediu que a população evite o desperdício de água e tenha “responsabilidade coletiva”.

O abastecimento de água foi reduzido de duas vezes por dia para uma vez por dia em muitas áreas para impedir a escassez, segundo Atishi.

Continua após a publicidade

“A água economizada será racionada e fornecida às áreas mais deficientes, onde o suprimento dura apenas de 15 a 20 minutos por dia”, acrescentou.

Riscos à saúde

As ondas de calor intensas podem causar danos à saúde, especialmente em crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas. O DMI alertou para uma “probabilidade muito alta de desenvolvimento de doença térmica e insolação em todas as idades”, com “cuidados extremos necessários para pessoas vulneráveis”.

O necrotério da cidade de Jaipur, capital do Rajastão, excedeu sua capacidade devido à chegada de um alto número de corpos de vítimas do calor extremo. Segundo a polícia local, muitas são trabalhadores pobres constantemente expostos ao sol, bem como pessoas em situação de rua.