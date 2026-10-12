Candidato chamado Hitler Mussolini vence eleição para prefeito no Peru

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Um político peruano com o nome peculiar de Hitler Mussolini Simeón Flores venceu as eleições municipais em Queropalca. Filiado a um partido de centro-esquerda, sua vitória gerou curiosidade, especialmente pelo histórico de nomes fortes na política local, como outro ‘Hitler’ eleito anteriormente. Descubra os detalhes dessa eleição.

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Um político chamado Hitler Mussolini Simeón Flores, de 45 anos, venceu as eleições municipais de Queropalca, um pequeno município rural na região de Huánuco, no centro do Peru. O candidato disputou o cargo pelo partido de centro-esquerda Ahora Nación (Agora Nação) e deverá assumir a prefeitura em 1º de janeiro de 2027.

Na votação realizada em 4 de outubro, Simeón Flores recebeu 229 votos, equivalentes a 34,5% dos 663 votos válidos. Seu principal adversário, Gaspar Osorio, do partido de extrema direita Renovación Popular (Renovação Popular), obteve 204 votos, ou 30,7% do total.

O nome incomum do prefeito eleito reúne os sobrenomes de Adolf Hitler, líder da Alemanha nazista, e Benito Mussolini, ditador fascista italiano. Apesar de ter sido eleito por uma legenda de centro-esquerda, Simeón Flores já integrou o Fuerza Popular (Força Popular), partido da presidente peruana de extrema direita, Keiko Fujimori, ao qual permaneceu filiado até 2025.

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Não é a primeira vez que o nome Hitler aparece nas urnas peruanas. Em 2018, Hitler Guesclin Alba Sánchez, apelidado de “O Hitler Bom”, foi reeleito prefeito de Yúngar, na região andina de Áncash. No pleito, ele derrotou um adversário com outro nome peculiar: Lenin Vladimir Rodríguez Valverde, batizado com os nomes de Vladimir Lenin, líder da Revolução Bolchevique de 1918 e fundador da União Soviética.