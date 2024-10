Campanha contra poliomielite visa vacinar meio milhão de crianças na Faixa de Gaza

Programada para começar na segunda-feira, 14 de outubro, a segunda rodada da campanha de vacinação de emergência contra a poliomielite na Faixa de Gaza visa vacinar cerca de 591.700 crianças menores de dez anos. A campanha, conduzida pelo Ministério da Saúde Palestino em colaboração com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados Palestinos (UNRWA) e outros parceiros, faz parte dos esforços para deter o surto de poliomielite em Gaza, detectado em 16 de julho de 2024.

A primeira rodada da campanha de vacinação, realizada entre 1º e 12 de setembro, vacinou 559.161 crianças, cerca de 95% dos elegíveis na faixa etária. Cada rodada é composta de três fases, e cada uma envolve três dias de vacinação e um dia de recuperação. Mais de 800 pessoas vão entrar em contato com as famílias para falar sobre a importância da vacinação e estimular a população a levar as crianças até os postos de vacinação.

São necessárias duas doses da nova vacina oral contra a poliomielite tipo 2 (nOPV2) para interromper a transmissão do poliovírus. No entanto, isso só será alcançado se pelo menos 90% de todas as crianças forem vacinadas em todas as comunidades e bairros. De acordo com um comunicado divulgado pela OMS, junto com a vacina contra a poliomielite será administrada uma dose de vitamina A para estimular a imunidade geral entre as crianças de dois a nove anos.

“Mais uma vez, uma pausa humanitária será um pré-requisito para implementar uma segunda rodada bem-sucedida, principalmente para garantir que todos os profissionais da área da pólio possam trabalhar em um ambiente seguro e protegido, e que comunidades e famílias possam obter vacinação para crianças sem medo”, diz o comunicado da OMS.

Para cobrir as duas rodadas, 1,6 milhão de doses de vacinas foram entregues nos últimos dois meses, bem como 20 geladeiras, 10 freezers, 100 caixas de gelo e 800 recipientes para vacinas — todos os equipamentos necessários para manter as vacinas em uma temperatura entre 2 e 8°C.

Com informações da Organização Mundial da Saúde.