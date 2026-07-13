Bukele consegue confirmação e disputará terceiro mandato em El Salvador

O partido Novas Ideias oficializou a candidatura do presidente Nayib Bukele para um terceiro mandato de seis anos em El Salvador, após a vitória do líder salvadorenho nas eleições internas realizadas neste domingo, 12.

Nas eleições, marcadas para fevereiro de 2027, Bukele terá novamente como companheiro de chapa o atual vice-presidente, Félix Ulloa. Aos 44 anos, o presidente chega à disputa sem enfrentar uma oposição considerada competitiva e mantém altos índices de aprovação, impulsionados principalmente por sua política de combate às gangues e à violência.

A candidatura só foi possível após uma série de controversas reformas legais. Em julho de 2025, o Congresso, dominado por aliados do governo, eliminou o limite de dois mandatos consecutivos, autorizou a reeleição por tempo indeterminado, ampliou o mandato presidencial de cinco para seis anos e extinguiu o segundo turno das eleições.

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Antes disso, em 2021, uma decisão da Câmara Constitucional já havia permitido a reeleição imediata, abrindo caminho para que Bukele conquistasse um segundo mandato, iniciado em 2024. Esse mandato, no entanto, foi encurtado em dois anos para que as eleições presidenciais passassem a coincidir com as municipais, encerrando-se em 2027.

Eleito em 2019, Bukele foi responsável por iniciar uma política de linha-dura no combate a organizações criminosas salvadorenhas, definidas pelo mandatário como “o verdadeiro governo”. Através de um regime de exceção que permitiu detenções sem mandados judiciais, San Salvador prendeu quase 91 mil pessoas supostamente vinculadas a gangues.

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As medidas promovidas por Bukele garantiram uma aprovação de aproximadamente 80% junto à população, e passaram a ser vistas como um modelo a ser seguido por políticos de direita em toda a América Latina. No entanto, grupos de defesa dos direitos humanos apontam que San Salvador tem conduzido violações em suas prisões extrajudiciais.