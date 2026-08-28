Britânica processa empresa aérea após perder marido e sofrer fraturas em turbulência
Boeing 777-300ER, da Singapore Airlines, despencou cerca de 50 metros em menos de cinco segundos
Uma mulher britânica de 74 anos entrou com uma ação judicial contra a Singapore Airlines após perder o marido, de 73 anos, durante uma turbulência severa em um voo da companhia, em maio de 2024. Linda Kitchen também sofreu graves fraturas na coluna quando o Boeing 777-300ER despencou cerca de 50 metros em menos de cinco segundos.
O casal viajava de Londres para uma países da Ásia e Oceania por seis semanas, passando por Singapura, Indonésia e finalizando a viagem na Austrália.
Em entrevista ao jornal The Independent publicada nesta quinta, 27, Linda detalhou que a queda aconteceu de forma repentina. A mulher então caiu para trás e sentiu uma forte dor. Seu marido, Geoff, caiu sobre ela, prensando-a contra o apoio de braço.
“Já havia ocorrido alguma turbulência sobre a Europa e estava instável sobre a água, mas foi cerca de dez horas depois do inicio do voo que encontramos a principal turbulência. Foi tão severa que parecia que a aeronave estava caindo”, disse. “Eu não conseguia movê-lo. Estava gritando e, de alguma forma, dois passageiros conseguiram chegar até nós e ajuda-lo”
Geoff foi levado para perto de uma das saídas de emergência por passageiros. Um médico que estava presente na aeronave tentou manobras de ressuscitação cardiopulmonar, mas o marido de Linda não resistiu – a família ainda aguarda, no entanto, a realização de um inquérito do legista para investigar as circunstâncias da morte.
Linda foi conduzida para um hospital local e dez dias depois foi transferida de volta para o Reino Unido, onde continuou o tratamento.
“Quando me separei do Geoff, sabia que ele estava em uma situação ruim, mas nada me preparou para saber que ele havia morrido. Foi absolutamente devastador”, relembrou ao Independent.
A família apresentou dois processos na Justiça britânica, um referente aos danos causados a Linda e outro em nome de Geoff. Outros passageiros também processaram a Singapore Airlines por danos relacionados ao episódio.
O voo levava 211 passageiros e 18 tripulantes. Após a turbulência, a aeronave precisou fazer um pouso de emergência em Bangkok, na Tailândia. Na época, o CEO da Singapore Airlines, Goh Choon Phong, pediu desculpas pela experiência traumática vivida pelos passageiros.