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Britânica processa empresa aérea após perder marido e sofrer fraturas em turbulência

Boeing 777-300ER, da Singapore Airlines, despencou cerca de 50 metros em menos de cinco segundos

Por Sophia Paiva 28 ago 2026, 16h44
A Boeing Co. 777-300ER aircraft operated by Singapore Airlines Ltd. on the tarmac at Suvarnabhumi Airport in Bangkok, Thailand, on Wednesday, May 22, 2024. A British man was killed and seven other people were critically injured after the Singapore Airlines jet flying from London to its home country encountered severe turbulence as it entered Thai airspace. Photographer: Valeria Mongelli/Bloomberg via Getty Images
Uma aeronave Boeing Co. 777-300ER operada pela Singapore Airlines, o mesmo modelo que sofreu turbulência no caminho para Cingapura, na pista do aeroporto Suvarnabhumi em Bangkok, Tailândia, na quarta-feira, 22 de maio de 2024 - (Valeria Mongelli/Bloomberg/Getty Images)
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Britânica processa empresa aérea após perder marido e sofrer fraturas em turbulência Priorizar nos meus resultados Google

Uma mulher britânica de 74 anos entrou com uma ação judicial contra a Singapore Airlines após perder o marido, de 73 anos, durante uma turbulência severa em um voo da companhia, em maio de 2024. Linda Kitchen também sofreu graves fraturas na coluna quando o Boeing 777-300ER despencou cerca de 50 metros em menos de cinco segundos.

O casal viajava de Londres para uma países da Ásia e Oceania por seis semanas, passando por Singapura, Indonésia e finalizando a viagem na Austrália.

Em entrevista ao jornal The Independent publicada nesta quinta, 27, Linda detalhou que a queda aconteceu de forma repentina. A mulher então caiu para trás e sentiu uma forte dor. Seu marido, Geoff, caiu sobre ela, prensando-a contra o apoio de braço.

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“Já havia ocorrido alguma turbulência sobre a Europa e estava instável sobre a água, mas foi cerca de dez horas depois do inicio do voo que encontramos a principal turbulência. Foi tão severa que parecia que a aeronave estava caindo”, disse. “Eu não conseguia movê-lo. Estava gritando e, de alguma forma, dois passageiros conseguiram chegar até nós e ajuda-lo”

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Geoff foi levado para perto de uma das saídas de emergência por passageiros. Um médico que estava presente na aeronave tentou manobras de ressuscitação cardiopulmonar, mas o marido de Linda não resistiu – a família ainda aguarda, no entanto, a realização de um inquérito do legista para investigar as circunstâncias da morte.

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Linda foi conduzida para um hospital local e dez dias depois foi transferida de volta para o Reino Unido, onde continuou o tratamento.

“Quando me separei do Geoff, sabia que ele estava em uma situação ruim, mas nada me preparou para saber que ele havia morrido. Foi absolutamente devastador”, relembrou ao Independent.

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A família apresentou dois processos na Justiça britânica, um referente aos danos causados a Linda e outro em nome de Geoff.  Outros passageiros também processaram a Singapore Airlines por danos relacionados ao episódio.

O voo levava 211 passageiros e 18 tripulantes. Após a turbulência, a aeronave precisou fazer um pouso de emergência em Bangkok, na Tailândia. Na época, o CEO da Singapore Airlines, Goh Choon Phong, pediu desculpas pela experiência traumática vivida pelos passageiros.

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