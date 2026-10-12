Brasileira é presa em Bali com cocaína escondida em frascos de xampu

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Uma brasileira de 36 anos foi presa em Bali, Indonésia, com mais de 3,6 quilos de cocaína líquida escondidos em frascos de xampu. A mulher, que viajou do Brasil, alegou ter sido contratada por 50 mil dólares para entregar a droga. As leis antidrogas da Indonésia são severas e preveem prisão perpétua.

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Uma brasileira de 36 anos foi presa na Indonésia após desembarcar em Bali com mais de 3,6 quilos de cocaína líquida escondidos em sete frascos de xampu e outros produtos de higiene pessoal. A prisão ocorreu na última terça-feira, e o caso foi divulgado pelas autoridades da ilha turística nesta segunda-feira, 12.

Segundo a polícia, a droga estava na bagagem da mulher, que havia viajado do Brasil para Bali. A apreensão é considerada uma das maiores de cocaína líquida já registradas na ilha turística.

A brasileira disse aos investigadores que recebeu a encomenda de outro brasileiro, que teria pedido que ela entregasse a droga a uma pessoa em Bali. Em troca, receberia US$ 50 mil, o equivalente a cerca de R$ 249 mil.

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Caso seja condenada, a mulher poderá receber prisão perpétua. A legislação da Indonésia está entre as mais rigorosas do mundo em relação ao tráfico de drogas e prevê também a pena de morte.

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Apesar disso, o país mantém há anos uma moratória sobre as execuções. A última ocorreu em 2016, quando um indonésio e três nigerianos condenados por crimes relacionados ao tráfico de drogas foram executados.

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Em julho, um piloto da Malaysia Airlines também foi preso na Indonésia após ser acusado de transportar mais de 70 mil comprimidos de ecstasy na bagagem. Segundo as autoridades, ele ainda teria pilotado sob efeito de metanfetaminas, MDMA e cocaína.