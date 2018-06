Brasil pedirá a suspensão da Venezuela da OEA

Os chefes da delegações da Argentina, Brasil, Canada, Chile, Estados Unidos, México e Peru desenharam uma propostas de resolução que deverá pedir a suspensão da Venezuela da OEA.

VEJA teve acesso a uma cópia do documento que apresenta uma lista de dez medidas em relação ao regime de Nicolás Maduro. A mais dura delas pede o afastamento da Venezuela.

O documento, firmado pelos sete países, também pede a abertura para ajuda humanitária, a realização de novas eleições com a participação de todo espectro político local, inclusive com a candidatura de opositores que atualmente se encontram presos.

Segundo o documento, líder presos e exilados devem ter seus direitos políticos restituídos e sejam libertados.

A proposta, que seguirá para votação do Assembleia Geral da OEA, necessita de 24 dos 35 votos dos países membros para ser aprovada.

Em seu discurso, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Aloysio Nunes Ferreira, disse que a tradição diplomática brasileira é marcada pelo respeito à autodeterminação, mas sobretudo aos direitos humanos. O Brasil disse que que ofereceu ajuda para o envio de medicamentos e alimentos, mas não tem recebido resposta do regime de Nicolás Maduro.