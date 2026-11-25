O Brasil lançará, em 11 de dezembro, em Brasília, uma plataforma de streaming dedicada à produção cultural dos países dos Brics, o bloco de países emergentes. Batizado de Sommos Brics, o serviço reunirá filmes, documentários, música, livros, artes visuais, gastronomia, conteúdos infantis, publicações editoriais e produções científicas e acadêmicas, com o objetivo de ampliar a circulação internacional de conteúdos produzidos no Sul Global. Além do Brasil, integram o Brics Rússia, Índia, China e África do Sul e os novos membros admitidos: Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã.

Desenvolvida pela empresa brasileira Sommos Arte e Cultura Brasileira S.A., em parceria com a Brics Arts Association (BAA), organização que reúne artistas, curadores e críticos dos países do grupo, a plataforma adotará um modelo de negócio híbrido. Parte do catálogo será disponibilizada gratuitamente, com financiamento por meio de publicidade e patrocínios, enquanto a modalidade paga oferecerá conteúdos exclusivos e navegação sem anúncios.

Continua após a publicidade

A iniciativa surge em meio a uma disparidade na distribuição das receitas da indústria cultural. Embora os países dos Brics concentrem aproximadamente metade da população mundial, boa parte do mercado de entretenimento e mídia permanece nas mãos de um número reduzido de países. África e América Latina, somadas, representam apenas 4% desse mercado, enquanto o Brasil responde por cerca de 1%.

No mercado brasileiro, a receita do setor de entretenimento e mídia deverá alcançar 64 bilhões de dólares em 2029, dos quais 6,2 bilhões serão provenientes do streaming de vídeo. A proposta da Sommos Brics é ampliar as oportunidades de licenciamento e comercialização de obras nacionais e estrangeiras que encontram dificuldades para ingressar nos grandes circuitos internacionais de distribuição.

Continua após a publicidade

“Não haverá soberania nacional sem soberania cultural. E não haverá soberania cultural sem soberania digital. No século XXI, os direitos autorais e a propriedade intelectual se tornaram ativos econômicos estratégicos”, afirma Alexandre Agra, fundador e CEO da Sommos Arte e Cultura Brasileira S.A.

O projeto é um desdobramento da Sommos Amazônia, plataforma lançada em abril de 2025 com foco na produção cultural da região amazônica. Segundo a empresa, o serviço reúne mais de 500 filmes, 70.000 músicas, 3.000 livros e 500 verbetes sobre alimentação, além de um espaço para a comercialização de produtos físicos.

Continua após a publicidade

A aposta na distribuição de conteúdo também representa uma tentativa de estreitar os laços culturais entre os integrantes dos Brics, cuja atuação internacional esteve historicamente mais associada à cooperação econômica e política. Os valores das assinaturas e a dimensão do catálogo disponível no lançamento ainda não foram informados.