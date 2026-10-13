Brasil é reeleito para o Conselho de Direitos Humanos da ONU

Com 170 votos favoráveis, o Brasil foi reeleito nesta terça-feira (13) para uma vaga no Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU).

Durante a campanha iniciada em maio, a diplomacia brasileira destacou como pautas prioritárias a justiça social e climática, o fortalecimento da democracia, a erradicação da fome, a superação do racismo e a proteção dos direitos digitais.

Além do Brasil, mais 14 nações foram eleitas, entre elas Alemanha, Japão, Ucrânia e Nigéria. Todas as candidaturas vencedoras exercerão mandatos de 2027 a 2029.

Esta será a 6ª vez que o Brasil ocupará um assento no órgão, criado em 2006. Composto por 47 Estados-membros, o colegiado é considerado o principal mecanismo intergovernamental para o fortalecimento e a proteção dos direitos humanos no mundo.

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A votação na Assembleia Geral é secreta, e o país candidato precisa obter a maioria dos 193 votos para conquistar uma cadeira. Confira abaixo a lista das 15 nações escolhidas nesta terça-feira:

Alemanha, Brasil, Burundi, Gana, Irlanda, Japão, Jordânia, Kuwait, Moldávia, Nepal, Nigéria, República Dominicana, Ucrânia, Uruguai e Zâmbia.