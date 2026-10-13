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Brasil é reeleito para o Conselho de Direitos Humanos da ONU

Diplomacia brasileira garante assento para o triênio 2027-2029 com foco em pautas sociais, climáticas e combate ao racismo

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2026, 16h44
Sede da Organização das Nações Unidas (ONU) em Nova York
Sede da Organização das Nações Unidas (ONU) em Nova York (Doug Armand/Getty Images)
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Brasil é reeleito para o Conselho de Direitos Humanos da ONU Priorize VEJA no Google

Com 170 votos favoráveis, o Brasil foi reeleito nesta terça-feira (13) para uma vaga no Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU).

Durante a campanha iniciada em maio, a diplomacia brasileira destacou como pautas prioritárias a justiça social e climática, o fortalecimento da democracia, a erradicação da fome, a superação do racismo e a proteção dos direitos digitais.

Além do Brasil, mais 14 nações foram eleitas, entre elas Alemanha, Japão, Ucrânia e Nigéria. Todas as candidaturas vencedoras exercerão mandatos de 2027 a 2029.

Esta será a 6ª vez que o Brasil ocupará um assento no órgão, criado em 2006. Composto por 47 Estados-membros, o colegiado é considerado o principal mecanismo intergovernamental para o fortalecimento e a proteção dos direitos humanos no mundo.

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A votação na Assembleia Geral é secreta, e o país candidato precisa obter a maioria dos 193 votos para conquistar uma cadeira. Confira abaixo a lista das 15 nações escolhidas nesta terça-feira:

Alemanha, Brasil, Burundi, Gana, Irlanda, Japão, Jordânia, Kuwait, Moldávia, Nepal, Nigéria, República Dominicana, Ucrânia, Uruguai e Zâmbia.

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