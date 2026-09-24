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Brasil e dezenas de países deixam plenário da ONU durante discurso de Netanyahu

Primeiro-ministro de Israel foi recebido com vaias e aplausos e chamou de ‘covardes morais’ os delegados que abandonaram o salão

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 set 2026, 17h14
Homem de terno escuro e gravata vermelha discursa em púlpito de madeira, gesticulando com a mão direita. Ele está em um grande auditório com piso verde e várias fileiras de assentos ocupados por pessoas diversas, vestindo roupas sociais, observando atentamente. O ambiente é formal, com mesas de madeira e cadeiras azuis e bege.
O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, discursa na 81ª Assembleia Geral das Nações Unidas, na sede da ONU em Nova York, em 24 de setembro de 2026 (ANGELA WEISS/AFP)
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A delegação brasileira deixou o plenário da Assembleia Geral da ONU nesta quinta-feira, 24, pouco depois de Benjamin Netanyahu iniciar seu discurso. O primeiro-ministro de Israel foi recebido com uma mistura de vaias e aplausos, enquanto dezenas de delegações deixaram o salão. A presidência da sessão precisou pedir ordem repetidamente diante da movimentação.

Netanyahu reagiu diretamente à debandada. “Se houver outros covardes morais que ainda não deixaram este plenário, por favor, façam-no agora”, afirmou. Em seguida, disse que Israel estaria defendendo não apenas o próprio território, mas também países cujas delegações haviam deixado o recinto. Segundo ele, líderes de alguns desses governos agradeceram a Israel, em conversas privadas, pela destruição das instalações nucleares iranianas. Netanyahu não identificou quais seriam esses países.

Nos discursos que antecederam o do premiê israelense, apenas um diplomata brasileiro estava escalado para acompanhar a sessão plenária. Outros quatro integrantes da delegação se juntaram a ele a partir do pronunciamento de José Manuel Restrepo, vice-presidente da Colômbia, que antecedeu a fala de Netanyahu.

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A delegação palestina também ampliou sua presença no plenário: havia duas pessoas durante o discurso colombiano e, antes do início da fala israelense, o grupo passou a seis.

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Irã no centro do discurso

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Logo no início da fala, Netanyahu voltou-se para o conflito com o Irã e defendeu a ofensiva israelense contra as instalações nucleares do país. Ele afirmou que impedir Teerã de desenvolver armas nucleares foi uma das decisões mais fáceis que tomou como primeiro-ministro.

“Destruir as instalações nucleares do Irã foi difícil, mas, para mim, foi uma das decisões mais fáceis que tive de tomar”, disse. Segundo Netanyahu, a ação evitou uma ameaça não apenas contra Israel, mas também contra outros países.

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A guerra com o Irã é um dos principais temas desta edição da Assembleia Geral. Em discurso na terça-feira, 22, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também defendeu a decisão de iniciar a guerra contra Teerã e afirmou que os EUA poderiam destruir o país caso não houvesse um acordo.

Gaza e acusação de genocídio

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A guerra em Gaza foi outro eixo central do pronunciamento. Netanyahu rejeitou as acusações de genocídio contra Israel e classificou a denúncia como “a maior mentira do século”.

O primeiro-ministro afirmou que o Hamas utiliza civis e estruturas como hospitais, escolas e mesquitas em suas operações militares. Também disse que as Forças Armadas israelenses adotaram medidas para retirar moradores das áreas de combate.

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Entre os exemplos citados por Netanyahu estão o envio de mensagens e telefonemas para alertar civis, além da distribuição de alimentos e vacinas. As afirmações fazem parte da defesa apresentada pelo governo israelense para contestar as acusações relacionadas à condução da guerra.

Israel nega as acusações de genocídio e afirma que suas operações têm como alvo o Hamas. O conflito começou após o ataque do grupo contra Israel, em 7 de outubro de 2023, que deixou cerca de 1.200 mortos e resultou na captura de 251 pessoas, segundo dados israelenses.

Ataques de 7 de outubro

Netanyahu também voltou a mencionar os ataques de 7 de outubro, classificados por ele como o “dia mais sombrio” da história de Israel. Segundo o premiê, a ofensiva desencadeou um conflito em múltiplas frentes, envolvendo Hamas, Hezbollah, Houthis, Irã, milícias apoiadas por Teerã e grupos palestinos na Cisjordânia.

Ele afirmou que Israel conseguiu enfraquecer parte dessas organizações e destacou a cooperação militar com os Estados Unidos durante a ofensiva contra o Irã.

Elogios a Trump

Ao falar sobre os Estados Unidos, Netanyahu elogiou Donald Trump e destacou a atuação conjunta das forças americanas e israelenses contra o Irã. Segundo o primeiro-ministro, a operação teve como objetivo proteger os dois países e impedir uma ameaça mais ampla.

Netanyahu também criticou governos que condenam as ações de Israel e minimizou episódios de violência cometidos por colonos israelenses contra palestinos na Cisjordânia. Segundo ele, os ataques seriam praticados por um grupo restrito de jovens e receberiam atenção desproporcional da imprensa e de governos estrangeiros.

A presença de Netanyahu na Assembleia Geral ocorre em meio à crescente pressão internacional sobre Israel por sua atuação em Gaza. Na abertura da sessão, em 22 de setembro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou o governo israelense e acusou Netanyahu de promover um genocídio contra os palestinos.

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