Itamaraty condena bombardeio que deixou brasileiros feridos no Líbano

Em nota divulgada neste domingo, 2, o governo brasileiro condenou o bombardeio que deixou três brasileiros feridos no sul no Líbano, no último sábado 1º. Sem divulgar a identidade das vítimas, o Itamaraty ainda afirmou que eles receberam tratamento no Hospital Libanês Italiano, na cidade de Tiro, e que a embaixada de Beirute está em contato com os familiares, com a equipe médica e com os outros brasileiros residentes da região.

O ataque na cidade de Saddikine ocorreu em função dos conflitos entre as forças armadas de Israel e os combatentes do Hezbollah. “O Brasil exorta as partes envolvidas nas hostilidades à máxima contenção, assim como ao respeito aos direitos humanos e ao direito humanitário, de forma que se previna o alastramento do conflito em Gaza e se evitem novas vítimas civis inocentes”, diz a mensagem divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores.

Fundada em 1982, a organização paramilitar xiita Hezbollah é aliada do Hamas. Desde o final de 2023, em apoio ao grupo palestino, eles iniciaram uma nova frente de conflito com os militares israelenses, no fronteira norte do país, ameaçando uma temida escalada do conflito por todo o Oriente Médio.