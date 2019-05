Bolsonaro viaja a Dallas; agenda prevê encontro com Bush nesta quarta

O presidente Jair Bolsonaro embarcou, no fim da noite desta terça-feira 14, para a cidade de Dallas, no Texas, onde permanecerá por duas noites para encontros com autoridades locais. Um dos principais momentos da viagem ocorrerá na tarde de quarta-feira, quando o mandatário brasileiro deve ter uma reunião privada com o ex-presidente norte-americano George W. Bush, que governou os Estados Unidos entre 2001 e 2009.

O compromisso consta na agenda oficial. Apesar de Bush ser adversário político do atual presidente americano, Donald Trump, de quem Bolsonaro tem se aproximado, o governo brasileiro não vê problema no encontro entre ambos.

“Esse encontro vem demonstrar a forma como o nosso presidente identifica o relacionamento político em amplo espectro. O fato do ex-presidente George W, Bush eventualmente fazer considerações contrária ao atual presidente, não inviabiliza, do ponto de vista político e da relação institucional, que o presidente Jair Bolsonaro vá ao encontro daquela autoridade”, disse o porta-voz do Palácio do Planalto Otávio Rêgo Barros, em coletiva de imprensa.

Bush é uma das principais vozes de oposição ao governo de Trump no Partido Republicano. Além dele, o presidente brasileiro vai se encontrar com o governador do Texas, Greg Abbot, o prefeito de Dallas, Mike Rawlings, e o senador texano Ted Cruz. Na quinta-feira 16, Bolsonaro será homenageado como personalidade do ano pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos.

Anteriormente, essa homenagem seria entregue em evento na cidade de Nova York, mas o governo brasileiro cancelou a agenda na cidade após críticas do prefeito nova iorquino, Bill de Blasio, a visita de Bolsonaro. A comitiva presidencial estará de volta ao Brasil na manhã de sexta-feira 17.

(Com Agência Brasil)