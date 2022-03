Boeing da China Eastern Airlines cai com 132 pessoas a bordo

Um avião de passageiros da China Eastern Airlines caiu na manhã desta segunda-feira em uma área montanhosa no sul da China, durante um voo da cidade de Kunming para Guangzhou, de acordo com a Administração de Aviação Civil da China. Ainda não há informações oficiais sobre a causa da queda ou o número de vítimas, mas havia 132 pessoas a bordo, sendo 123 passageiros e nove tripulantes.

Segundo dados do site de monitoramento Flightradar24, o avião seria um Boeing 737-800 com seis anos de funcionamento. O voo partiu de Kunming às 13h11, no horário local, e o rastreamento terminou às 14h22, embora o pouso estivesse previsto para as 15h05.

🔴 Boeing 737 passenger jet carrying 133 people crashes into mountains in rural China + Plume of smoke is seen billowing from the wreckage READ MORE: https://t.co/tECXl4TGaW pic.twitter.com/q11LZlnHRG — Daily Mail Online (@MailOnline) March 21, 2022

Equipes de resgate foram enviadas ao local do acidente, onde há focos de incêndio, de acordo com a rede estatal chinesa CCTV. Imagens publicadas na internet e compartilhadas pelo periódico estatal Diário do Povo mostram fumaça saindo de uma área montanhosa e arborizada no condado de Teng, Guangxi. Outro vídeo mostra o que parecem ser destroços de um avião em um área montanhosa.

Apesar da falta de confirmação oficial sobre mortes, o site da China Eastern Airlines mudou suas cores para preto e branco, um ato feito por companhias aéreas em resposta a uma queda, em sinal de respeito às vítimas. O site oficial da Boeing na China também mudou suas cores.

Mesmo extremamente movimentado, o histórico de segurança aérea da China tem sido um dos melhores do mundo na última década, graças a uma frota jovem de aviões e controles aéreos mais rígidos.

Segundo a Aviation Safety Network, o último acidente fatal em território chinês foi em 2010, quando 44 das 96 pessoas a bordo morreram em um avião Embraer E-190 operado pela Henan Airlines.

Em 1994, um voo da China Northwest Airlines de Xian a Guangzhou sofreu um acidente pouco após a decolagem, matando todas as 160 pessoas a bordo e visto como um dos piores desastres aéreos da história chinesa.