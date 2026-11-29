O Partido Popular (PP), de direita, pode voltar a comandar o governo da Espanha após oito anos de administrações socialistas. É o que indica a projeção do instituto Sigma Dos, feita para a emissora pública RTVE e divulgada neste domingo, 29, após o término da votação. Com uma possível aliança com o Vox, de extrema direita, a legenda de Alberto Feijóo teria condições de reunir parlamentares suficientes para formar uma maioria no Congresso e tirar Pedro Sánchez do poder. Uma eventual coalizão também representaria o retorno de forças ultraconservadoras ao governo nacional pela primeira vez desde o encerramento da ditadura franquista, em 1975.

A projeção da Sigma Dos atribui ao PP 32,2% dos votos, o equivalente a uma bancada de 129 a 134 deputados. O Vox, liderado por Santiago Abascal, aparece com 16,2% e pode eleger de 44 a 48 parlamentares. A direita ainda conta com a expectativa de dois assentos da União do Povo Navarro (UPN). Mesmo com as estimativas mais baixas para PP e Vox, o conjunto chegaria a 175 cadeiras, uma abaixo do necessário para obter maioria absoluta. A disputa por algumas vagas entre os dois partidos, contudo, pode alterar esse quadro.

O levantamento da RTVE não é o único a projetar um resultado para a eleição. Uma sondagem do instituto SW Demoscopia, encomendada pelo canal La Séptima, coloca o PSOE à frente, com 33% dos votos e uma previsão de 132 a 138 deputados. No cenário traçado pela pesquisa, porém, os partidos de direita também poderiam alcançar a maioria parlamentar. A legenda de Sánchez, por sua vez, aparece com 28,8% na estimativa da Sigma Dos, que calcula uma representação de 119 a 124 cadeiras.

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A definição do próximo governo dependerá das articulações posteriores à votação. No sistema parlamentar espanhol, a sigla que termina a eleição com mais votos não tem garantia automática de formar o Executivo, já que a sustentação necessária depende da composição de forças no Congresso. Feijóo declarou durante a campanha que preferia governar com uma maioria própria do PP, mas deixou aberta a possibilidade de acordo com o Vox. Segundo ele, uma parceria seguiria parâmetros semelhantes aos entendimentos já estabelecidos pelas duas legendas em administrações regionais, com restrições previamente estipuladas.

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Outro elemento relevante da eleição foi a adesão dos eleitores. Duas horas antes do encerramento da votação, às 18h no horário espanhol (14h em Brasília), o comparecimento havia atingido 68,1%, conforme o Ministério do Interior. O percentual ficou 15 pontos acima do observado no mesmo momento da eleição de 2023 e também ultrapassou a marca registrada em março de 1996, até então o maior índice para aquele horário, de 63,45%. Na Espanha, os cidadãos não são obrigados a votar.

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A participação expressiva era especialmente importante para Sánchez, que enfrentou uma campanha marcada por resultados desfavoráveis nas pesquisas eleitorais. O primeiro-ministro apostou na mobilização dos eleitores como estratégia para conter o avanço da direita e, ao votar, manifestou a expectativa de que a participação alcançasse um patamar histórico. Na reta final da disputa, ele também mencionou a experiência de Luiz Inácio Lula da Silva, que conseguiu reverter uma desvantagem eleitoral no segundo turno com a ampliação do comparecimento às urnas. O presidente brasileiro esteve em Madri para declarar apoio ao socialista.