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Binance sofre ciberataque e perde US$ 6,3 bi, maior roubo de criptomoedas já registrado

Crime foi atribuído a grupo hacker apoiado pelo regime da Coreia do Norte; maior corretora de cripto do mundo corre para bloquear ativos afetados

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 out 2026, 07h32
Operadora de criptoativos Binance tem sido fundamental para movimentação de quantias vinculadas, principalmente, à Guarda Revolucionária Islâmica do Irã
Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo. - (Samuel Boivin/NurPhoto/Getty Images)
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A Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo, foi alvo de um ataque cibernético na quinta-feira 29, que resultou em um prejuízo de US$ 6,3 bilhões (aproximadamente R$ 34 bilhões, na cotação atual), fazendo deste o maior roubo de tokens digitais já registrado. Especialistas apontaram a Coreia do Norte como a provável responsável pelo crime.

A empresa correu para bloquear os ativos afetados, tendo conseguido localizar cerca de US$ 3 bilhões até o momento. Não há atualizações sobre os US$ 3,3 bilhões restantes, mas a cofundadora da Binance, Yi He, afirmou que a companhia arcará com “todas as perdas decorrentes do ataque”.

A plataforma que permite comprar, vender e negociar ativos digitais conta com 335 milhões de usuários registrados globalmente e, segundo seu relatório anual de 2025, possui cerca de US$ 162,8 bilhões em ativos sob custódia.

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Coreia do Norte

Analistas atribuíram a ação a hackers apoiados pelo Estado norte-coreano. A Coreia do Norte possui um histórico de ataques cibernéticos envolvendo criptomoedas; segundo o FBI, o país esteve por trás do roubo de aproximadamente US$ 1,5 bilhão em ativos virtuais da Bybit, uma corretora em Tóquio, no ano passado — episódio que, até então, ocupava o pódio de maior roubo de criptomoedas.

A TRM, empresa especializada em análise de criptoativos, apontou, com “alto grau de confiança”, que o ataque foi realizado pelo TraderTraitor, uma unidade de elite de hackers da Coreia do Norte. A Chainalysis, outra empresa do setor, também atribuiu o roubo ao grupo TraderTraitor.

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“Várias características do ataque coincidem com roubos anteriores vinculados à Coreia do Norte”, afirmou a TRM.

Analistas acreditam que o TraderTraitor faça parte do Grupo Lazarus, que ganhou notoriedade em 2014, quando foi acusado de hackear a Sony Pictures em represália contra A Entrevista, filme que satirizava o líder norte-coreano, Kim Jong-un.

Fundos congelados e investigação inicial

A Binance informou na noite de quinta-feira que todos os depósitos e saques foram “suspensos temporariamente”, enquanto sua equipe “conduz verificações de segurança, congela fundos e colabora com as autoridades”.

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“O valor pode continuar aumentando à medida que nossas equipes trabalham em estreita colaboração com as autoridades, os emissores, as empresas de inteligência de blockchain e parceiros do setor para rastrear e congelar ativos adicionais”, afirmou.

+ Irã movimentou bilhões de dólares em cripto na Binance para sustentar regime, revela jornal

Um comunicado da empresa no X (ex-Twitter) indicou que uma investigação inicial sugeria que o ataque envolveu um laptop comprometido pertencente a um “engenheiro de DevOps”, o que permitiu à parte não autorizada acessar um “contêiner de serviço” e executar transações de saque não autorizadas.

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“Não encontramos evidências de qualquer vazamento de chaves privadas de carteiras”, afirmou a Binance.

Paolo Ardoino, diretor da Tether, empresa que emite uma criptomoeda conhecida como USDT, disse que congelou quase US$ 1,6 bilhão “relacionados a um possível ataque à plataforma Binance”, enquanto Jeremy Allaire, que comanda a plataforma de criptomoedas Circle, acrescentou que sua empresa bloqueou mais de US$ 800 milhões em outra moeda digital, a USDC.

USDT e USDC são “stablecoins”, ou seja, moedas digitais cujo valor está atrelado a uma moeda tradicional, o dólar americano.

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Baque para criptomoedas

Durante várias horas antes da confirmação do ataque pela Binance, analistas do setor apontaram que os hackers haviam conseguido acessar a plataforma.

Os preços da maioria das principais criptomoedas caíram após a notícia do ciberataque, com exceção das stablecoins, que, por definição, só podem oscilar dentro de margens estreitas.

Às 4h00 GMT (1h00 de Brasília), bitcoin e Ethereum recuavam 0,8%, uma recuperação após quedas de quase 5% e 6%, respectivamente. O BNB, moeda nativa da Binance, subiu 2,7% após uma queda de 10%.

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O ataque contra a Binance acontece no momento em que muitos observadores expressam preocupação de que as capacidades em constante expansão dos modelos de inteligência artificial (IA) possam comprometer a criptografia e os protocolos de segurança de TI.

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