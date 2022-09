Biden homenageia vítimas de 11 de setembro e defende democracia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, homenageou as vítimas do dia 11 de setembro de 2001 e pediu a proteção da democracia neste domingo, data que marca 21 anos do ataque terrorista ao World Trade Center.

Em um discurso no Pentágono, em Washington, nos Estados Unidos. Biden agradeceu os militares e bombeiros que se dedicaram às buscas nos escombros das Torres Gêmeas. O atentado provocado pela Al-Qaeda deixou quase 3 mil mortos. “O que nunca mudará é o caráter dessa nação que os terroristas acharam que poderiam derrubar. E o que é esse caráter? O caráter de sacrifício, amor, generosidade, força, resiliência, que foi crucial no 11 de setembro”, disse o presidente.

O democrata afirmou que os Estados Unidos têm uma dívida imensa com os servidores públicos que trabalharam para salvar os americanos no 11 de setembro. “Uma dívida que nunca será paga, mas nós temos a obrigação de cuidar daqueles que estiveram em perigo”, afirmou.

Biden também dedicou parte do discurso à defesa da democracia. “Hoje não falamos do passado, falamos também do futuro”, declarou. “Temos uma obrigação e a responsabilidade de defender, preservar e proteger nossa democracia, que garante o direito da liberdade, aquele que os terroristas queriam enterrar em cinzas e fumaça.”