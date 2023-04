Berlusconi é internado em UTI com problemas respiratórios

O ex-primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, foi internado na área de terapia intensiva nesta quarta-feira, 5, na ala cardíaca do Hospital San Raffaele, em Milão. Depois de ser internado repetidamente após de contrair Covid-19 há dois anos, o político se queixava de problemas respiratórios, segundo a imprensa italiana.

“Ele foi internado na terapia intensiva porque um problema causado por uma infecção não foi resolvido, mas ele está falando”, disse o ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, aliado de longa data de Berlusconi, a repórteres em Bruxelas.

De acordo com a agência de notícias italiana ANSA, sua filha mais velha, Marina Berlusconi, e seu irmão, Paolo Berlusconi, o visitaram no hospital nesta manhã.

Fundador da maior rede de TV italiana, Berlusconi entrou na política em 1994, quando um escândalo derrubou o governo anterior. Ele ficou conhecido também pela compra do Milan, campeão europeu de futebol, antes mesmo do início da sua carreira política.

Porém, uma crise econômica somada a uma série de escândalos envolvendo festas “Bunga-Bunga”, com presença de prostitutas, levaram ao fim, em 2011, o governo de Berlusconi.

Em fevereiro, o ex-premiê foi absolvido de acusações de suborno de 24 testemunhas, no caso de prostituição de menores de idade nessas festas. Ele já havia sido investigado por supostamente ter pago por relações sexuais com uma dançarina de 17 anos.

Eleito para o Senado no ano passado, Berlusconi integra a coalizão de extrema direita da atual primeira-ministra, Giorgia Meloni, por meio do seu partido Força Itália. No entanto, suas críticas recentes ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, geraram conflitos com a premiê.

Meloni usou as redes sociais para desejar “sinceros e afetuosos votos de uma rápida recuperação para Silvio Berlusconi”.