Bebida alcoólica adulterada mata pelo menos 34 na Índia

Pelo menos 34 pessoas morreram na Índia após ingerirem bebida alcoólica adulterada, informaram nesta quinta-feira, 20, as autoridades do estado de Tamil Nadu, no sul do país.

Mais de 100 moradores do distrito de Kallakuruchi foram hospitalizados após consumirem álcool misturado com metanol na noite de terça-feira 18. Por isso, as autoridades acreditam que o número de mortes ainda pode aumentar.

A polícia local prendeu duas pessoas suspeitas de vender a bebida alcoólica contaminada em pacotes, por meio de um fornecedor local, e apreendeu 200 litros do produto. Além disso, o governo estadual suspendeu pelo menos 10 funcionários, incluindo o administrador-chefe do distrito e o chefe de polícia, por negligência.

“Os envolvidos no crime foram presos. Também foram tomadas medidas contra as autoridades que não conseguiram impedi-lo”, disse o ministro-chefe de Tamil Nadu, M.K. Stalin.

Continua após a publicidade

Stalin também anunciou uma compensação de 1 milhão de rúpias (cerca de R$ 64,5 mil) para as famílias dos mortos e 50 mil rúpias (cerca de R$ 3,2 mil) para as vítimas hospitalizados.

No entanto, os partidos de oposição ao governo criticaram a falta de políticas para eliminar a ocorrência de álcool contaminado do estado.

“As mortes causadas por bebidas alcoólicas ilícitas nos últimos dois anos sob o regime do DMK (Dravida Munnetra Kazhagam) atrasaram Tamil Nadu em quatro décadas, levando-nos de volta à década de 1980″, acusou K. Annamalai, chefe de estado do Partido Bharatiya Janata (BJP), do primeiro-ministro Narendra Modi.

Continua após a publicidade

Bebida contaminada

Todos os anos, dezenas de pessoas morrem na Índia após ingerirem o chamado álcool “bootleg”, produto ilegal e barato produzido com a adição de substancias prejudiciais à saúde e vendido em destilarias de rua, por não serem capazes de pagar por bebidas de marcas confiáveis.

Mesmo em pequenas quantidades, a ingestão do metanol pode causar cegueira, danos ao fígado e morte. As pessoas que consumiram a bebida ilícita apresentaram sintomas como tontura, dores de cabeça, vômitos, náuseas, dor de estômago e irritação ocular.

No ano passado, mais de 12 pessoas morreram em um incidente semelhante em um distrito próximo de Tamil Nadu. As autoridades também abriram uma investigação para identificar as pessoas envolvidas na produção de metanol.