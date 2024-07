Barack e Michelle Obama declaram apoio à candidatura de Kamala Harris

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama e a ex-primeira-dama do país Michelle Obama declararam apoio à candidatura de Kamala Harris à Casa Branca, nesta sexta-feira, 26, cinco dias após o atual presidente, Joe Biden, desistir de concorrer à reeleição.

Obama foi o democrata mais proeminente a ter resistido em endossar o nome de Kamala na disputa contra Donald Trump em novembro. O apoio foi revelado pela própria vice-presidente em um vídeo publicado nas redes sociais no qual ela conversa por telefone com o ex-primeiro casal.

It means so much to have your endorsements, @MichelleObama and @BarackObama.

Let’s get to work. pic.twitter.com/rAuTyIlCai

— Kamala Harris (@KamalaHarris) July 26, 2024