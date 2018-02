Bangcoc: Brasileira é presa com cápsulas de cocaína no estômago

A polícia da Tailândia prendeu uma brasileira no Aeroporto Internacional de Suvarnabhumi, em Bangcoc, com 106 cápsulas de cocaína em seu estômago, de acordo com informações divulgadas nesta quinta-feira por fontes oficiais.

A mulher foi detida na última terça-feira pela unidade antidrogas no principal aeroporto de Bangcoc, onde chegou após passar pela capital da Etiópia e sair de São Paulo, declarou Chatri Ditonong, porta-voz da polícia, à agência EFE.

Segundo a imprensa local, a brasileira foi identificada como Josexelly Mendes Wanzeler, de 35 anos.

As autoridades interrogaram a suspeita após receber uma denúncia. Um exame de raio-X encontrou a droga no estômago da mulher, que admitiu ter engolido 60 camisinhas cheias de cocaína.

Ainda de acordo com a imprensa local, as autoridades deram remédios laxantes para Josexelly, a fim de medir a quantidade exata de drogas que havia engolido. Os agentes estimam a quantidade confiscada em 1,1 quilo de cocaína.

A Justiça tailandesa castiga severamente o tráfico de drogas, sem considerar o consumo próprio ou o varejo, para frear as máfias que operam principalmente com metanfetamina e heroína.

(Com EFE)