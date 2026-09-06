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Avião cargueiro da Amazon cai perto do Aeroporto de Miami e deixa pelo menos 5 mortos

Vídeos gravados por testemunhas mostraram fumaça preta no local; caso será investigado

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 set 2026, 17h07 | Atualizado em 6 set 2026, 19h05
Avião cargueiro da Amazon com fumaça preta densa no fundo, com dois caminhões brancos e um carro escuro na frente, em uma pista de aeroporto
Imagem de avião da Amazon que caiu perto do Aeroporto de Miami  (Reprodução/Twitter)
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Avião cargueiro da Amazon cai perto do Aeroporto de Miami e deixa pelo menos 5 mortos Priorizar nos meus resultados Google

Um Boeing 767 cargueiro operado pela Amazon sofreu um acidente neste domingo, 6, próximo ao Aeroporto Internacional de Miami, nos Estados Unidos. A aeronave, que carrega um logo escrito Prime Air, havia partido de San Juan, em Porto Rico, e saiu da pista durante a chegada à cidade da Flórida, atingindo um caminhão e terminou atravessada em uma via próxima ao aeroporto. Imagens registradas por testemunhas no local mostram chamas e uma densa coluna de fumaça preta saindo dos destroços. Pouco depois, foi confirmada a morte de pelo menos cinco pessoas. O caso será investigado pela FAA (Administração Federal de Aviação) e pelo Conselho Nacional de Segurança no Transporte (NTSB), dois órgãos dos Estados Unidos. 

O acidente ocorreu por volta das 14h no horário local, quando o avião se aproximava do aeroporto após o voo entre Porto Rico e a Flórida. Apesar do impacto e dos sinais de incêndio, a aeronave permaneceu aparentemente em grande parte intacta. Equipes de emergência foram deslocadas imediatamente para a região, enquanto veículos ficaram parados nas proximidades da área atingida.

As circunstâncias que levaram à saída da pista ainda não foram esclarecidas pelas autoridades americanas. Um áudio da central de comunicações obtido pela imprensa americana registra o alerta de um socorrista sobre o incêndio e a necessidade de preparação das equipes para o atendimento. 

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Mais tarde, a prefeita do condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, deu uma coletiva de imprensa e informou que cinco pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas. Já o Corpo de Bombeiros de Miami confirmou que, das dez pessoas envolvidas no acidente, três vítimas estão em estado grave.

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A ocorrência provocou uma breve interrupção das operações em solo no Aeroporto Internacional de Miami enquanto as equipes de emergência trabalhavam no local. A dimensão dos danos também permanecia sob avaliação, assim como as circunstâncias exatas que fizeram o cargueiro deixar a área de pouso.

A investigação deverá determinar o que aconteceu durante a aproximação do Boeing 767 e quais fatores contribuíram para o acidente. A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) e outras autoridades devem analisar as condições do voo, os procedimentos realizados pela tripulação e as circunstâncias do impacto. Novas informações sobre vítimas, danos e a causa do acidente devem ser divulgadas conforme o trabalho das equipes avançar.

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