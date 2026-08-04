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Áustria atinge novo recorde de calor com registro de temperatura máxima de 41°C

Recorde anterior havia sido de 40,5°C, registrado em agosto de 2013

Por Luiza Zubelli 4 ago 2026, 18h29
Mulher de costas, com blusa estampada em tons terrosos, segurando um copo plástico transparente com bebida cremosa e canudo branco na mão direita. Uma bolsa marrom aparece no ombro esquerdo
Áustria atinge temperatura recorde de 41°C (Harald Schneider/APA/AFP)
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Áustria atinge novo recorde de calor com registro de temperatura máxima de 41°C Priorizar nos meus resultados Google

A Áustria registrou, nesta terça-feira, 4, a temperatura máxima de 41°C, um recorde histórico de calor para o país. A medição foi feita pelo serviço metereológico austríaco, o Geosphere Austria, perto da capital Viena.

Horas antes, a agência estatal já havia registrado a temperatura de 40,8°C. Os dois registros superam a temperatura recorde anterior, de 40,5°C, alcançada em agosto de 2013 na estação Bad Deutsch-Altenburg, no leste da Áustria.

“Só esperamos que essa onda de calor passe. O que podemos fazer? Nada… Ninguém quer comer ou beber nada. Tudo o que as pessoas querem é ficar em casa”, disse Nasir Dis, de 60 anos, dono de um restaurante em Viena. O comerciante relatou à agência de notícias AFP que tem recebido poucos clientes em meio à onda de calor que assola o país. 

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O chanceler austríaco, Christian Stocker, declarou em suas redes sociais que tem acompanhado de perto o impacto das altas temperaturas na Áustria.

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“A atual onda de calor é um tema nas minhas conversas nos estados federados. Ela representa uma grande sobrecarga para as pessoas e afeta inúmeras áreas da vida cotidiana”, disse Stocker. 

“Como governo federal, estamos em estreita coordenação com as áreas particularmente afetadas. O Escritório de Segurança de Crises, sediado no Escritório do Chanceler Federal, já criou um quadro abrangente da situação sobre o tema do calor e estabeleceu um grupo de trabalho interministerial, que se reunirá novamente na próxima quinta-feira”, complementou.

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Aquecimento global

O país europeu registrou seu quarto julho mais quente da história e, “em algumas estações meteorológicas, o déficit de chuvas chegou a 90%”, segundo a GeoSphere Austria.

O calor extremo, que os cientistas atribuem às mudanças climáticas causadas pela atividade humana, ressecou a vegetação e os solos em todo o continente europeu, aumentando o risco de incêndios florestais.

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O Ministério de Agricultura e Meio Ambiente da Áustria chegou a publicar nesta terça uma imagem no X (antigo Twitter) com recomendações para que os cidadãos evitem causar incêndios florestais no país – normalmente iniciados devido ao comportamento humano. Dentre os conselhos, estavam o de não fumar e não acender fogueiras em florestas.

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Áustria
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