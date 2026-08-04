Áustria atinge novo recorde de calor com registro de temperatura máxima de 41°C
Recorde anterior havia sido de 40,5°C, registrado em agosto de 2013
A Áustria registrou, nesta terça-feira, 4, a temperatura máxima de 41°C, um recorde histórico de calor para o país. A medição foi feita pelo serviço metereológico austríaco, o Geosphere Austria, perto da capital Viena.
Horas antes, a agência estatal já havia registrado a temperatura de 40,8°C. Os dois registros superam a temperatura recorde anterior, de 40,5°C, alcançada em agosto de 2013 na estação Bad Deutsch-Altenburg, no leste da Áustria.
“Só esperamos que essa onda de calor passe. O que podemos fazer? Nada… Ninguém quer comer ou beber nada. Tudo o que as pessoas querem é ficar em casa”, disse Nasir Dis, de 60 anos, dono de um restaurante em Viena. O comerciante relatou à agência de notícias AFP que tem recebido poucos clientes em meio à onda de calor que assola o país.
O chanceler austríaco, Christian Stocker, declarou em suas redes sociais que tem acompanhado de perto o impacto das altas temperaturas na Áustria.
“A atual onda de calor é um tema nas minhas conversas nos estados federados. Ela representa uma grande sobrecarga para as pessoas e afeta inúmeras áreas da vida cotidiana”, disse Stocker.
“Como governo federal, estamos em estreita coordenação com as áreas particularmente afetadas. O Escritório de Segurança de Crises, sediado no Escritório do Chanceler Federal, já criou um quadro abrangente da situação sobre o tema do calor e estabeleceu um grupo de trabalho interministerial, que se reunirá novamente na próxima quinta-feira”, complementou.
Aquecimento global
O país europeu registrou seu quarto julho mais quente da história e, “em algumas estações meteorológicas, o déficit de chuvas chegou a 90%”, segundo a GeoSphere Austria.
O calor extremo, que os cientistas atribuem às mudanças climáticas causadas pela atividade humana, ressecou a vegetação e os solos em todo o continente europeu, aumentando o risco de incêndios florestais.
O Ministério de Agricultura e Meio Ambiente da Áustria chegou a publicar nesta terça uma imagem no X (antigo Twitter) com recomendações para que os cidadãos evitem causar incêndios florestais no país – normalmente iniciados devido ao comportamento humano. Dentre os conselhos, estavam o de não fumar e não acender fogueiras em florestas.