Aumento nos combustíveis leva milhares às ruas do Cazaquistão

A ex-república soviética do Cazaquistão, na Ásia Central, enfrenta nesta terça-feira (3) o terceiro dia consecutivo de protestos contra contra o aumento dos preços dos combustíveis.

É a maior demonstração pública de insatisfação em décadas no país.

As manifestações eclodiram durante o fim de semana na cidade de Zhanaozen, na região oeste do país, área de forte exploração de petróleo.

Desde então, as demonstrações se espalharam por várias cidades, incluindo a capital, Nursultan.

Em Zhanaozen, trabalhadores foram às ruas pedindo melhoria de salários e condições de trabalho, exigindo ainda que o preço do gás seja reduzido pela metade.

O presidente do país, Kassym-Jomart Tokayev, afirmou que os preços vão sofrer redução nos próximos dias, mas que novos cortes são impossíveis devido aos custos de produção.

“As forças policiais foram instruídas para manter a ordem pública. Os demonstradores devem mostrar responsabilidade e vontade de dialogar ”, afirmou Tokayev.

Segundo relatos da imprensa independente, as autoridades cortaram a internet em várias áreas do país, bloqueando ainda sites de notícias. Também detiveram repórteres enviados para as manifestações.

Protestos são raros no Cazaquistão, país não-democrático onde a vida pública é rigidamente controlada.

O atual presidente assumiu o cargo em 2019, escolhido a dedo como sucessor pelo líder fundador do país, Nursultan Nazarbayev.

Nazarbayev governou o Cazaquistão desde 1989, e mantém o controle do país como presidente do conselho de segurança e “Líder da Nação”.

Esse título que lhe concede privilégios únicos na formulação de políticas, bem como imunidade judicial.