Atriz mirim da Broadway morre aos 13 anos

A atriz mirim Laurel Griggs morreu aos 13 anos no último dia 5, em Nova York, onde vivia com sua família. Segundo o avô da menina, ela sofreu um ataque de asma e não resistiu. “Apesar de meu coração ter sido despedaçado para sempre com a trágica morte da minha neta, gostaria de agradecer a todos pelas mensagens de carinho”, escreveu David Rivlin em sua página no Facebook.

Laurel é descrita pelos sites americanos como uma atriz em ascensão. Ela estreou aos 6 anos nos palcos ao lado da atriz Scarlett Johansson e, recentemente, atuou no premiado musical Once, da Broadway, que ganhou o prêmio Tony, o mais importante da categoria. Ela interpretava a personagem Ivanka. Ela também fez participações no programa de TV Saturday Night Live, em 2017.

A atriz Eliza Holland Madore lamentou a morte prematura da colega de elenco em Once. “Você nunca será esquecida e nós te amaremos para sempre”, escreveu em sua página no Instagram.