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Ataques russos deixam ao menos oito mortos e atingem maternidade em Kiev

Segundo a Força Aérea ucraniana, ofensiva envolveu 282 drones, além de mísseis balísticos, hipersônicos e outros armamentos

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 set 2026, 09h58
Um prédio de escritórios no distrito de Solomianskyi, em Kiev, sofre danos após ser atingido por um drone de ataque russo em 23 de setembro de 2026.
Um prédio de escritórios no distrito de Solomianskyi, em Kiev, sofre danos após ser atingido por um drone de ataque russo em 23 de setembro de 2026.  (Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images)
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Ataques russos deixam ao menos oito mortos e atingem maternidade em Kiev Priorizar nos meus resultados Google

Ataques russos com mísseis e drones deixaram ao menos oito mortos e 20 feridos na Ucrânia nesta quinta-feira, 24. A ofensiva atingiu Kiev e a região de Kharkiv, além de provocar danos em outras partes do país, informaram as autoridades locais.

Na capital, duas pessoas morreram e outras oito ficaram feridas. Explosões atingiram áreas residenciais e danificaram nove casas, uma agência dos correios, armazéns e dezenas de carros. Uma maternidade também foi atingida e teve parte de sua fachada, além de portas e janelas, destruída. Uma das vítimas fatais estava no estacionamento da unidade de saúde, mas nenhum paciente ou funcionário ficou ferido.

O ataque mais letal ocorreu na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, onde seis pessoas morreram e doze ficaram feridas após um bombardeio atingir um depósito de vegetais em uma fazenda, de acordo com promotores ucranianos.

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O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que está em Nova York para a Assembleia-Geral da ONU, afirmou que os ataques tiveram como alvos áreas residenciais e a infraestrutura civil, incluindo instalações de energia e logística.

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“Enquanto as pessoas dormiam, os clarões ‌das explosões ​iluminaram o céu”, escreveu Zelensky no Telegram.

Segundo a Força Aérea ucraniana, a ofensiva lançada durante a madrugada envolveu 282 drones, além de mísseis balísticos, hipersônicos e outros armamentos.

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Os bombardeios também provocaram danos na região de Odesa, onde uma unidade médica foi atingida e janelas de casas e de uma escola foram quebradas. Autoridades relataram ainda ataques contra as regiões de Rivne e Volyn, na fronteira com a Polônia

O Ministério da Defesa da Rússia, por sua vez, declarou que suas forças atingiram instalações de defesa ucranianas, centros de logística e telecomunicações, bem como embarcações usadas pelos militares. Moscou intensificou nos últimos meses o uso de mísseis balísticos e drones mais rápidos, enquanto Kiev enfrenta uma escassez de interceptadores do sistema Patriot, de fabricação dos Estados Unidos, considerados essenciais para derrubar mísseis balísticos.

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