Ataques russos deixam ao menos oito mortos e atingem maternidade em Kiev
Segundo a Força Aérea ucraniana, ofensiva envolveu 282 drones, além de mísseis balísticos, hipersônicos e outros armamentos
Ataques russos com mísseis e drones deixaram ao menos oito mortos e 20 feridos na Ucrânia nesta quinta-feira, 24. A ofensiva atingiu Kiev e a região de Kharkiv, além de provocar danos em outras partes do país, informaram as autoridades locais.
Na capital, duas pessoas morreram e outras oito ficaram feridas. Explosões atingiram áreas residenciais e danificaram nove casas, uma agência dos correios, armazéns e dezenas de carros. Uma maternidade também foi atingida e teve parte de sua fachada, além de portas e janelas, destruída. Uma das vítimas fatais estava no estacionamento da unidade de saúde, mas nenhum paciente ou funcionário ficou ferido.
O ataque mais letal ocorreu na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, onde seis pessoas morreram e doze ficaram feridas após um bombardeio atingir um depósito de vegetais em uma fazenda, de acordo com promotores ucranianos.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que está em Nova York para a Assembleia-Geral da ONU, afirmou que os ataques tiveram como alvos áreas residenciais e a infraestrutura civil, incluindo instalações de energia e logística.
“Enquanto as pessoas dormiam, os clarões das explosões iluminaram o céu”, escreveu Zelensky no Telegram.
Segundo a Força Aérea ucraniana, a ofensiva lançada durante a madrugada envolveu 282 drones, além de mísseis balísticos, hipersônicos e outros armamentos.
Os bombardeios também provocaram danos na região de Odesa, onde uma unidade médica foi atingida e janelas de casas e de uma escola foram quebradas. Autoridades relataram ainda ataques contra as regiões de Rivne e Volyn, na fronteira com a Polônia.
O Ministério da Defesa da Rússia, por sua vez, declarou que suas forças atingiram instalações de defesa ucranianas, centros de logística e telecomunicações, bem como embarcações usadas pelos militares. Moscou intensificou nos últimos meses o uso de mísseis balísticos e drones mais rápidos, enquanto Kiev enfrenta uma escassez de interceptadores do sistema Patriot, de fabricação dos Estados Unidos, considerados essenciais para derrubar mísseis balísticos.