Ataque russo mata duas pessoas e fere 11 em fábrica no norte da Ucrânia

Um ataque aéreo russo a uma fábrica em Sumy, cidade no norte da Ucrânia que faz fronteira com a Rússia, matou duas mulheres e deixou pelo menos 11 pessoas feridas nesta sexta-feira, 30, segundo autoridades ucranianas.

A fábrica, que produz embalagens para alimentos para bebês, sucos e produtos domésticos, pegou fogo após ser atingida por um bombardeio, levando as autoridades a pedirem que os moradores da região fiquem dentro de suas casas e fechem as janelas para evitar o contato com possíveis substâncias tóxicas devido à fumaça.

Os promotores regionais disseram que o corpo de uma mulher de 37 anos foi encontrado nos escombros da construção alvejada. A outra vítima, uma mulher de 48 anos, morreu mais tarde no hospital devido a ferimentos graves.

Fronteira quente

Sumy faz fronteira com a região russa de Kursk, onde a Ucrânia lançou sua maior incursão ao território russo no início do mês. Kiev alegou que tomou o controle de mais de 80 assentamentos em uma área de ao menos 1.150 quilômetros quadrados na região desde o ataque surpresa em 6 de agosto, a primeira invasão à Rússia por forças estrangeiras desde a Segunda Guerra Mundial.

As autoridades regionais de Sumy solicitaram que os residentes das áreas que ficam perto da fronteira com a Rússia deixem suas casas para evitar possíveis ataques. Mais de 21 mil pessoas já abandonaram a zona fronteiriça, de acordo com dados oficiais ucranianas.

Ataques contra a Ucrânia

A Força Aérea ucraniana disse ter abatido 12 dos 18 drones lançados pela Rússia em cinco regiões do país durante a noite de quinta-feira 29, enquanto outros quatro drones caíram sobre o território ucraniano.

Um dos ataques atingiu uma instalação industrial em Poltava, no centro da Ucrânia. O governador local, Filip Pronin, afirmou que não houve relatos de vítimas.

Ao sul do país, a cidade portuária de Odessa foi atingida por uma explosão após a emissão de um alerta aéreo balístico.