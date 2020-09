Ataque com faca próximo a antigo escritório do Charlie Hebdo deixa feridos

Ao menos duas pessoas ficaram feridas depois de um ataque com faca em Paris nesta sexta-feira, 25, perto da antiga sede do Charlie Hebdo. O incidente coincide com o julgamento pelo violento atentado que dizimou a redação da revista satírica em 2015.

Inicialmente, a polícia apontou que os dois responsáveis pelo crime haviam fugido. Porém, as autoridades voltaram atrás e afirmaram que apenas uma pessoa realizou o ataque. O principal suspeito já foi detido.

A polícia também atualizou o número de feridos após algumas horas, reduzindo o total de vítimas de quatro para duas. O local do ataque foi cercado e os moradores foram aconselhados a evitar a região.

(Em atualização)