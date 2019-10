Ataque com faca deixa 5 feridos em Manchester

Um ataque com faca deixou ao menos cinco pessoas feridas em um shopping em Manchester, ao norte da Inglaterra, nesta sexta-feira, 11. Um homem, considerado o principal suspeito, foi preso pela polícia. “Podemos confirmar que cinco pessoas foram esfaqueadas e levadas ao hospital”, informou a polícia local, em comunicado. Autoridades policiais informaram ainda que o homem preso tem por volta de 40 anos. Ele está sendo interrogado.

O ataque aconteceu no shopping de Arndale, no centro da cidade. David Allinson, diretor do shopping, afirmou que o local foi esvaziado após o incidente. Segundo testemunhas relataram à emissora britânica BBC, o agressor foi visto “correndo com uma faca atacando várias pessoas”.

Nas redes sociais, circulam fotos dos agentes imobilizando e utilizando uma arma de choque contra o suspeito, logo após o ataque. Manchester foi palco do ataque mais letal no Reino Unido nos últimos anos, quando um homem-bomba matou 22 pessoas em maio de 2017, durante o show da cantora Ariana Grande na Manchester Arena, próximo ao shopping de Arndale.

(Com Reuters)